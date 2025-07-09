Войти
Lenta.ru

В Эстонии представили робота с противотанковыми ракетами

271
0
0
Кадр: Telegram-канал bmpd / Milrem Robotics
Кадр: Telegram-канал bmpd / Milrem Robotics.

Milrem Robotics представила роботизированную платформу Type-X с ПТРК Akeron

Эстонская компания Milrem Robotics представила роботизированную платформу Type-X с новым противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) Akeron LP. Об этом сообщил Центр анализа стратегий и технологий в Telegram.

Гусеничная машина несет восемь контейнеров с ракетами, способными поразить цель на дальности до восьми километров. ПТРК, который работает по принципу «выстрелил и забыл», может вести огонь с закрытых позиций. Также Type-X оснастили станцией радиотехнической разведки RFHunter для поиска целей.

Отмечается, что интеграцию ПТРК семейства Akeron произвели в рамках европейского проекта Modular Architecture Solution for EU States (MARSEUS).

Базовая версия Type-X весит 12,5 тонны. Машина, которая может нести до пяти тонн полезной нагрузки, развивает скорость до 80 километров в час на шоссе.

В апреле стало известно, что cпециалисты Вольского военного института материального обеспечения разработали наземный логистический дрон «Вольчанин» грузоподъемностью 500 килограммов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Эстония
Продукция
Град РСЗО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.07 09:20
  • 1
Российский тяжелый беспилотник упал на дом в Казани. Пятитонный дрон «Альтиус» разрабатывают уже 14 лет
  • 09.07 07:19
  • 3
ISW: Россия массово закупит мотоциклы для наступательных операций
  • 08.07 18:12
  • 12
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 08.07 16:07
  • 9587
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.07 11:54
  • 0
Как изменится опыт игры в VR/AR-пространствах?
  • 08.07 06:48
  • 1
Мантуров: российский ОПК проходит через вторую за 15 лет волну техперевооружения
  • 07.07 17:24
  • 0
Интеграция ИИ с биометрией
  • 06.07 19:52
  • 56
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 06.07 11:23
  • 17
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 06.07 11:18
  • 461
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 06.07 10:46
  • 6
Новая турецкая малогабаритная крылатая ракета Bayraktar Kemankeş
  • 06.07 10:39
  • 176
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 06.07 07:42
  • 5
Российскую лазерную систему ПВО применят против украинского «Лютого»
  • 06.07 02:19
  • 4
В добавление к "Интеллектуальные способности высших военных командиров"
  • 05.07 18:04
  • 4
Эксперт Кузякин: Украина использует маркетинг для вербовки граждан России