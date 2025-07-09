Приостановленная военная помощь Украине может возобновиться (Politico, США)

Politico: США могут возобновить поставки оружия Украине

Встречи на высоком уровне между официальными лицами США и Украины на этой неделе могут привести к возобновлению поставок оружия, пишет Politico. Эксперты признают, что Россия нацелилась на оборонную промышленность, и русские активно уничтожают заводы Незалежной.

Пол Маклири (Paul McLeary)

Прерванная ранее американская военная помощь Украине может быть возобновлена после серии встреч на высоком уровне в Италии и в Киеве в течение следующей недели, по словам двух осведомленных источников.

Грядущие встречи могут стать ключом к частичному возобновлению помощи, которая была приостановлена ранее в этом месяце, о чем первым сообщил журнал Politico.

Посланник президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог встретится с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Риме на международной конференции по оказанию помощи, за которой последуют встречи в Киеве, и вопрос военной поддержки наверняка окажется одним из главных на повестке дня. Украинское правительство считает поставки средств противовоздушной обороны и высокоточных боеприпасов решающими для своей военной кампании, поскольку Россия за последние две недели поражает гражданские цели (Вооруженные силы России наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям, подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. – Прим. ИноСМИ), развернув крупнейшие с начала конфликта ракетные удары и налеты беспилотников.

США дали понять Киеву, что поставки инженерного оборудования и части бронемашин скоро возобновятся, хотя, по словам осведомленных источников, говоривших на условиях анонимности, конкретные сроки пока не названы.

Общаясь с журналистами в понедельник вечером, Трамп подтвердил, что Украина получит дальнейшую поддержку, но не уточнил подробностей. “Мы собираемся отправить еще немного оружия. Мы обязаны это сделать. Они должны быть в состоянии защитить себя. Теперь по ним бьют очень сильно... Мы должны отправить больше оружия, в первую очередь оборонительного, но по ним бьют очень сильно. Так много людей гибнет в этой неразберихе”.

Пентагон на запрос о комментарии не ответил.

Киевская встреча между Келлогом и Умеровым изначально не предназначалась для обсуждения военной помощи США и была спланирована до того, как на прошлой неделе появились новости о приостановке поставок, заявил представитель Келлога Морган Мерфи в ответ на просьбу прокомментировать последние события.

Внезапное решение Пентагона прекратить поставки перехватчиков ПВО и высокоточных боеприпасов на прошлой неделе стало шоком для Украины и застало многих законодателей и даже союзников Трампа врасплох. Кроме того, это вызвало новые вопросы у союзников США на другом берегу Атлантики: не отказывается ли Америка от военной поддержки Киева как таковой?

Складывается ощущение, что решение о приостановке боеприпасов противоречит комментариям самого Трампа, сделанным в прошлом месяце после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Гааге, когда он дал понять, что готов увеличить поставки систем ПВО.

“Они действительно хотят иметь “противоракеты”, как они их называют, и мы посмотрим, сможем ли мы их предоставить, — сказал Трамп. — Вообще их очень трудно получить”.

Трамп обсудил приостановку помощи в пятничной телефонной беседе с Зеленским, также затронув вопрос о возможном соглашении о прекращении огня с Россией. Президент Украины сказал, что это был “вероятно, лучший разговор за все это время, самый плодотворный”.

Днем ранее Трамп переговорил с президентом России Владимиром Путиным и, как признался американский лидер, разговор прошел не слишком гладко.

Трамп остался “очень недоволен”, сообщил он сам журналистам на выходных. “Похоже, он просто намерен добиваться своего и продолжать убивать людей. Это нехорошо. Я этим недоволен”, — заявил Трамп.

Разговор с Зеленским, по его словам, напротив, сложился гораздо продуктивнее: Трамп намекнул, что военная помощь вскоре может возобновиться. На вопрос об поставках на Украину перехватчиков для ПВО Patriot (“Пэтриот”), остановленных по приказу Пентагона, Трамп ответил: “Да, возможно, им это понадобится, потому что по ним довольно сильно бьют”.

В понедельник пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт дала понять, что прекращение помощи не носит постоянный характер, назвав его “временной паузой для переоценки, чтобы убедиться, что все соответствующие поставки Пентагона наилучшим образом отвечают интересам наших военных и наших мужчин и женщин на действующей службе”.

Помимо прочего, Украина недосчиталась 8 400 155-мм артиллерийских снарядов, 142 ракет Hellfire и 252 управляемых ракет для систем залпового огня, которые могут точно поражать цели на расстоянии до 80 километров.

Что еще важнее, среди недоставленных грузов оказались 30 перехватчиков Patriot, которые сбивают российские ракеты и беспилотники, обрушивающиеся на жилые дома и другую гражданскую инфраструктуру в Киеве.

“Боеприпасы для Patriot — очевидно, главное, потому что Россия производит так много беспилотников, что их становится все сложнее поразить с помощью мобильных систем ПВО Украины”, — сказал Роб Ли, специалист по российско-украинскому конфликту из Института исследований внешней политики.

“Россия на самом деле нацелилась на оборонную промышленность, и иногда русским удается добиться успеха, и они уничтожают заводы. Передача систем ПВО очень важна, потому что помогает Украине производить собственные боеприпасы, чтобы она могла продолжать борьбу”, — добавил Ли.

В результате обострившихся российских атак погибло минимум 11 мирных жителей и более 80 получили ранения, включая детей, сообщили украинские официальные лица в понедельник. За последнюю неделю Россия запустила не менее 1 270 беспилотников, 39 ракет и тысячу планирующих бомб по разным районам Украины, заявил Зеленский в понедельник.

Статья написала при участии Илая Стоколса и Меган Мессерли