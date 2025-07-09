«Собраны на коленке»: в армии США снова хотят внедрить 3D-печать дронов непосредственно на передовой

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В армии США хотят внедрить 3D-печать дронов непосредственно на передовой. Там ищут варианты, как эффективно осуществить эту идею.
Об этом сообщает американский портал Breaking Defense.
- так в беседе с журналистами издания рассуждает директор подразделения по управлению беспилотными авиационными системам армии США полковник Ник Райан.
Массовое применение малоразмерных беспилотников американские военные опробовали на практике во время учений Combined Resolve 25-02, которые проходили в мае и июне этого года. В ходе их проведения обе противоборствующие стороны были оснащены мобильными 3D-принтерами, используемых в рамах армейской программы по изучению возможности производства FPV-дронов вблизи линии фронта в условиях активных боевых действий. Подразделения печатают корпуса из композитных материалов, а затем добавляют к ним двигатели, контроллеры и другие компоненты.
- отметил Райан.
Он предположил, что одним из оптимальных вариантов в дальнейшем могла бы стать массовая печать корпусов дронов в ближнем тылу. Затем их доставляли бы в подразделения по обслуживанию беспилотников, базирующиеся недалеко от линии фронта. Они бы собирали дроны и отправляли боевым группам на передовой.
Идея о печати дронов прямо на передовой уже высказывалась в США, однако дальнейшего развития пока не получала.