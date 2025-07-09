Германия внесла в "чешскую инициативу" по боеприпасам для ВСУ более миллиарда евро

ЦАМТО, 8 июля. Вклад Германии в "чешскую инициативу" по боеприпасам для ВСУ составил более одного миллиарда евро.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль 7 июля на пресс-конференции в Праге после переговоров с чешским коллегой Яном Липавским.

Я.Липавский поблагодарил немецкого коллегу за этот взнос, добавив, что он стал одним из крупнейших за время существования данной инициативы.

Как напоминает агентство, по предложению руководства Чехии с весны 2024 года в рамках так называемой "чешской инициативы по боеприпасам" при финансовом участии ряда западных государств происходит сбор (и закупка) преимущественно крупнокалиберных артснарядов в третьих странах, затем боеприпасы направляются ВСУ. По данным чешского Минобороны, таким образом, в 2024 году было собрано и отправлено на Украину более 1,5 млн. артснарядов.

В начале мая президент Чехии Петр Павел сообщил на пресс-конференции, что в 2025 году в рамках инициативы по боеприпасам предполагается поставить на Украину около 1,8 млн. крупнокалиберных артснарядов.