ЦАМТО, 8 июля. Польская промышленность расширяет мощности для производства оружия и боеприпасов в ответ на растущий спрос в Евросоюзе.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в докладе "Росконгресса" "Милитаризация Европы: бюджеты и география новых производственных мощностей", с которым ознакомилось "РИА Новости".

В частности, авторы указывают на государственную оружейную компанию Mesko, которая налаживает массовое производство пороха и модульных зарядов для артиллерийских боеприпасов на заводе в Пенках. Предполагается, что инвестиции в эту площадку составят около 110 млн. евро. Объемы планируемого производства не раскрываются, но, по оценкам авторов, мощности завода могут составить около 1,8 тыс. т пороха и 900 тыс. метательных зарядов в год.

Кроме того, компания модернизирует мощности по производству корпусов артиллерийских снарядов на заводе в городе Красник, а также завершает приемку двух объектов на заводе боеприпасов и зенитных ракетных комплексов в Скаржиско Каменне.

"Благодаря инвестициям оружейная компания планирует расширить мощности сборки готовых компонентов боеприпасов и зенитных ракетных комплексов. Мощности одних лишь ПЗРК "Перун" на заводе в 2025 году должны выйти на уровень 2 тыс. комплектов в год", – говорится в докладе.

Помимо Mesko, в докладе упоминается крупнейшая частная оборонная компания Польши Grupa Niewiadow SA, которая также планирует включиться в процесс производства артиллерийских снарядов калибра 155-мм, для чего создает новый завод боеприпасов на базе существующей собственной инфраструктуры в Уязде.

"На начальном этапе возможности компании будут ограничены наполнением боеприпасов взрывчаткой и их окончательной сборкой. Годовой объем производства достигнет 180 тыс. снаряженных взрывчаткой 155-мм артиллерийских снарядов. Для этого планируется развернуть три линии сборки боеприпасов, каждая мощностью по 60 тыс. Производство должно начаться в первом квартале 2026 года", – говорится в докладе.

"Со временем закупаемые из-за рубежа корпуса снарядов калибра 155-мм будут производиться в Польше, возможно, силами самой Grupa Niewiadow SA. Метательные же заряды, вероятнее всего, продолжат закупаться у индийских производителей", – полагают авторы доклада.