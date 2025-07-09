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ОСК получила предприятия Корпорации морского приборостроения

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Акции Корпорации морского приборостроения (АО "КМП") переданы в уставный капитал АО "Объединённая судостроительная корпорация" (ОСК). Об этом сообщает Деловой Петербург со ссылкой на заявление Росимущества.

КМП владеет в Петербурге тремя крупными концернами: АО "Концерн "НПО "Аврора", АО "Концерн "Океанприбор" и АО "Концерн "ЦНИИ Электроприбор", а также московским концерном "Моринформсистема Агат".

Объединенная судостроительная корпорация

sudostroenie.info


Уточняется, что ОСК были переданы 100% минус 1 акция в уставный капитал в счёт оплаты размещаемых дополнительных акций (плюс одна акция в доверительное управление).

"Процедура проведена во исполнение указа президента Российской Федерации от 9 декабря 2024 года №1042 и распоряжения правительства Российской Федерации от 18 января 2025 года № 57-р", – уточнили в Росимуществе.

В декабрьском указе президента РФ указывалось, что решение о включении КМП в состав ОСК принято в целях дальнейшего развития производственного и научного потенциала Российской Федерации, а также для совершенствования структуры организаций судостроительной промышленности.

Тем же указом Владимир Путин исключил АО "Корпорация морского приборостроения" из перечня стратегических предприятий и акционерных обществ РФ.

АО "Корпорация морского приборостроения" создали в апреле 2020 года. На тот момент вошедшие в КМП предприятия генерировали выручку более 50 млрд рублей.

Предприятия разрабатывают и производят системы навигации и связи, боевые информационные и управляющие системы, радиолокационные и гидроакустические приборы для военных кораблей и гражданских судов. В Минпромторге тогда отмечали, что о целесообразности интеграции в ОСК можно будет говорить через 5–10 лет, после анализа работы корпорации и эффективности выполнения задач.

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Моринформсистема-Агат
ОСК
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
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