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Военное обозрение

«Стали очевидны многие недостатки авианосца Ford»: сдача ВМС США корабля John F. Kennedy снова откладывается

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Источник изображения: topwar.ru

USS Gerald R. Ford (CVN-78)

Ввод в эксплуатацию второго авианосца класса Ford снова откладывается, теперь на два года. USS John F. Kennedy (CVN-79) должен был быть сдан флоту в июле 2025 года, теперь эта дата перенесена на март 2027 года, а приёмка корабля состоится ещё позднее. Ранее, в 2024 году, сроки уже сдвигались вправо.

Строительство John F. Kennedy было в самом разгаре, когда стали очевидны многие недостатки [головного корабля] Ford, что не позволило своевременно применить полученные знания

- пояснил подрядчик HII’s Newport News Shipbuilding.

В первую очередь речь идёт о необходимости доработать усовершенствованное тормозное устройство AAG, необходимое для посадки самолётов на палубу, и усовершенствованный подъёмник для вооружения AWE, перемещающий боеприпасы на борту.

В General Atomics заявили, что, учитывая сбой по срокам, изучается возможность предварительной приёмки судна до его официальной передачи, чтобы обеспечить максимально быстрый переход к эксплуатации авианосца и его боеспособность.

Головной USS Gerald R. Ford (CVN-78) также столкнулся с несколькими задержками, в том числе из-за трудностей с установкой и интеграцией тормозной системы и 11 подъёмников на корабль.

Источник изображения: topwar.ru

Усовершенствованная система аэрофинишера (AAG) на авианосце класса Ford

По словам подрядчика, на авианосцах Enterprise (CVN 80) и Doris Miller (CVN 81) таких затруднений уже не возникнет, так как при их постройке были учтены недостатки Ford. Однако и они не будут сданы в срок. Так, Enterprise планируют спустить на воду в июле 2030 года, а не в сентябре 2029 года (ранее срок уже переносился с марта 2028 года); в качестве причины этого называются задержки с отгрузкой материалов и проблемы в отрасли и цепочке поставок.

График строительства авианосца CVN 80 по-прежнему срывается из-за несвоевременной поставки критически важных материалов, что создает риски для всего процесса строительства корабля

- отметил представитель ВМС.

USS Nimitz (CVN-68), старейший авианосец в строю, которому уже 50 лет, будет выведен из эксплуатации в мае 2026 года. Это означает, что в течение почти года, до начала службы Kennedy, количество авианосцев в составе ВМС США сократится с 11 до 10 вымпелов, что нарушит порядок боевого развёртывания флота.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
CVN-78
CVN-79
CVN-80
Компании
General Atomics
Проекты
Gerald R. Ford
Nimitz
Авианосец
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