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ЦАМТО

На верфи MHI спущен на воду 11-й фрегат класса "Могами"

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Источник изображения: Фото: Japan Maritime Self Defense Force

ЦАМТО, 8 июля. В Японии спущен на воду очередной фрегат УРО класса "Могами", (FFM-11) "Тацута" (Tatsuta), предназначенный для Морских сил самообороны страны.

Церемония спуска на воду состоялась 2 июля на верфи Nagasaki Shipyard & Machinery Works компании Mitsubishi Heavy Industries (MHI) в префектуре Нагасаки.

(FFM-11) "Тацута" станет одиннадцатым построенным компанией MHI для Морских сил самообороны Японии кораблем класса "Могами". Контракт стоимостью около 58,3 млрд. иен (406 млн. долл.) на его строительство был заключен в феврале 2024 года.

В ближайшее время начнется дооснащение фрегата перед поставкой флоту, которая запланирована на конец 2026 ф.г. (заканчивается 31 марта 2027 года).

Как сообщал ЦАМТО, фрегат класса "Могами" (также известен как проект 30DX, 30FFM) – это малозаметный многоцелевой боевой корабль нового поколения, предназначенный для выполнения различных задач, включая борьбу с подводными лодками и воздушными целями, противоминную борьбу, обеспечение безопасности морских путей сообщения. Основной задачей фрегатов является патрулирование исключительной экономической зоны Японии. Новые фрегаты заменят устаревшие эсминцы классов "Абукума", "Хацуюки" и "Асагири".

MHI была выбрана японским Агентством закупок, технологий и логистики ATLA (Acquisition, Technology & Logistics Agency) основным подрядчиком создания проекта многоцелевых фрегатов нового класса в августе 2017 года. MHI должна была построить головной корабль серии, а также участвовавшая в конкурсе Mitsui Engineering and Shipbuilding – второй фрегат.

Из-за технических проблем первым 22 марта 2022 года был принят на вооружение построенный Mitsui фрегат (FFM-2) "Кумано" (Kumano). Однако поскольку (FFM-1) "Могами" (Mogami) был заказан раньше, он считается головным в серии. В 2021 году Mitsui вошла в состав Mitsubishi Heavy Industries.

(FFM-1) "Могами" был передан Морским силам самообороны Японии в апреле 2022 года, третий фрегат серии, "Ноширо", – в декабре 2022 года, четвертый, "Микума", – в марте 2023 года, пятый, "Яхаги", – в мае 2024 года, шестой, (FFM-6) "Агано", – в июне 2024 года, седьмой, (FFM-7) "Нийодо", – в мае 2025 года, восьмой, (FFM-8) "Юбецу", – в июне 2025 года.

Первоначальные планы командования Морских сил самообороны Японии предусматривали строительство к 2032 году до 22 кораблей данного типа, однако на текущий момент это количество сокращено до 12 ед. При этом в ближайшее время планируется приступить к строительству 12 фрегатов нового класса, которые фактически будут улучшенной версией "Могами". Головной фрегат усовершенствованной версии будет принят на вооружение в 2028 ф.г., а 12-й – в 2032 ф.г.

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Страны
Япония
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MHI
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