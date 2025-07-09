Путин уточнил порядок службы в армии

Иностранные граждане смогут служить как в условиях чрезвычайного или военного положения и вооруженных конфликтов, так и в период мобилизации

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин своим указом уточнил порядок прохождения военной службы в России. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Документом уточнено, что иностранные граждане смогут служить не только в условиях чрезвычайного или военного положения и вооруженных конфликтов, но и в период мобилизации.

Кроме того, теперь с гражданином, проходившим военную службу по контракту, являющимся высококвалифицированным специалистом и достигшим предельного возраста пребывания на военной службе, может быть заключен новый контракт о прохождении военной службы. Речь идет о контрактах в Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности и органах государственной охраны.

Накануне президент подписал закон, согласно которому лицам без российского гражданства разрешили служить по контракту в Вооруженных силах РФ. Контракты о прохождении военной службы с лицами без гражданства и иностранными гражданами будут заключаться до окончания периода мобилизации, прекращения действия военного положения или истечения военного времени.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования. Такой порядок вступления новых норм в силу предусматривается "в целях безотлагательности принятия дополнительных мер по доукомплектованию Вооруженных сил Российской Федерации", уточняется в пояснительной записке к документу.