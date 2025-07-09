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Военное обозрение

«Самая современная в мире медицинская машина»: бундесверу передали бронеавтомобиль mgSanKfz

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Источник изображения: topwar.ru

4 июля, в ходе учений санитарных подразделений бундесвера ILÜ San 2025 в Германии, компания GDELS официально передала Минобороны ФРГ бронемашину mgSanKfz («медицинский автомобиль средней защищенности»), созданную на базе БА Eagle 6x6.

Экипаж техники состоит из 4 чел., при желании в него может входить врач, что позволит соответствовать самым высоким стандартам оказания медицинской помощи. Eagle оснащен удобной системой загрузки носилок и новейшим медицинским оборудованием для квалифицированной транспортировки 1-2 пациентов.

Источник изображения: topwar.ru

Кабина водителя и транспортное отделение имеют бронезащиту. Машина оснащена дизельным двигателем на 229 кВт и имеет прочное шасси с подвеской De Dion, типичной для Eagle.

Мы рады, что можем передать вооруженным силам Германии самую современную в мире медицинскую машину

- отметили в GDELS.

Eagle, послуживший базой для mgSanKfz, - это семейство бронеавтомобилей, разработанных швейцарской компанией Mowag, которая сейчас принадлежит GDELS (General Dynamics European Land Systems).

Источник изображения: topwar.ru

Легкий тактический БА Eagle 4x4 поставляется в трех основных конфигурациях – Hardtop, Softtop и Pickup, каждая из которых может иметь различные варианты комплектации, в частности, это касается двигателя. Более крупный Eagle 6x6 закрывает разрыв между 4x4 и более тяжёлыми бронеавтомобилями. Все версии Eagle могут нести широкий спектр вооружения и оборудования для выполнения разнообразных миссий, выступая в роли боевых, командирских, инженерных и прочих машин.

Максимальный вес, полезная нагрузка и вместимость экипажа составляют у Eagle 4x4 и 6х6 соответственно 11,5 и 17 т; 3,5 и 5 т; до 5 и 2+10 чел.

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