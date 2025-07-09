БПЛА «Байрактар ТВ-2» в зоне СВО: оценка применения

С начала специальной военной операции подразделения беспилотной авиации ВС Украины приступили к боевому применению разведывательно-ударных БПЛА «Байрактар ТВ-2» для противодействия наступающим подразделениям ВС РФ.

К моменту начала СВО на вооружении ВСУ находилось 12 БПЛА данной модели. В последующем украинская сторона приобрела в Турции дополнительно 18 аппаратов. Минимальная стоимость комплекта включающего 1 эскадрилью (6 ед) и наземный пункт управления составляет всего лишь 18 млн. долл. США.

На киевском направлении в период с 27 февраля по 12 марта 2024 года операторы данных БПЛА уничтожили три самоходных огневых установки 9А310М1-2 и три боевые машины 9А317 ЗРК «Бук-М1-2» (находились в походном состоянии), колонну автомобилей с боекомплектом и ГСМ (в совокупности не менее 10 машин) и одну боевую машину БМ-27 РСЗО «Ураган».

На Херсонском направлении в течение марта 2022 года осуществляли поиск наземных целей, наведение и последующий объективный контроль действий РСЗО типа БМ-27. По данным китайских источников, уже весной 2022 года ВСУ получали спутниковые снимки пораженных объектов в качестве материалов объективного контроля в течение 12-24 часов, что позволяло подтвердить эффективность ведения разведки с использованием «Байрактар ТВ-2».

БПЛА «Байрактар ТВ-2» в составе ВСУ

В рамках боевых действий на черноморском направлении БПЛА «Байрактар-ТВ2» применяя собственное вооружение поразили один десантный катер проекта 11770 «Серна», 2 катера типа «Раптор», вертолет Ми-8, а также нанесли удары по нефтяной платформе, занятой российскими военнослужащими. Кроме того, ВСУ использовали 2 аппарата «Байрактара-ТВ2» для наведения противокорабельных ракет типа «Гарпун» в ходе массированного ракетного обстрела крейсера «Москва». Дрон рассматриваемой модели также содействовал в уничтожении буксира ЧФ ВМФ РФ, который доставлял пусковую установку комплекса 9К332 «Тор-М2» на о.Змеиный.

Данная информация свидетельствует о гибкости мышления специалистов ВСУ в части касающейся боевого применения «Байрактар-ТВ2», поскольку дальности пуска штатных средств поражения недостаточно в условиях развернутой ВС РФ системы ПВО. Благодаря оптико-электронной станции разведки (ОЭСР) модели MX-15 от компании Wescam (Канада) БПЛА «Байрактар ТВ-2» способен, находясь на высоте 5800 м, не только наводить свое вооружение на цели на удалении до 8 км, но и обнаруживать групповые цели типа «колонна техники на марше» на удалении до 48 км. Одиночные цели на указанном расстоянии данная ОЭСРН обнаруживать не способна.

По данным китайских специалистов, БПЛА турецкого производства продемонстрировал высокую стойкость к искусственным помехам, выставляемым системами РЭБ ВС РФ.

Следует отметить значительные расхождения в оценках китайских наблюдателей количества сбитых российскими военными «Байрактар ТВ-2». Минимальное количество БПЛА, перехваченных системами ПВО, оценивается в 24 ед. Некоторые китайские наблюдатели оценивают суммарный объем потерянных БПЛА от 60 до 70 ед.

Вполне вероятно, что ВСУ сохранили несколько БПЛА рассматриваемой модели на случай отражения наступательных действий ВС РФ на рубеже Николаев-Одесса, поскольку «Байрактары ТВ2» являются ключевым элементом действия артиллерии в ходе перспективных оборонительных боев.

Баланс результатов боевого применения и потерь БПЛА «Байрактар ТВ2» в СВО позволил турецкой компании «Байкар Макина» в 2022 году реализовать на международным рынке вооружений 71 дрон данной модели, а в 2023 году еще 46 аппаратов. В следующем 2024 году контракты на приобретение БПЛА этой модели подписали Албания, Босния и Герцеговина, Индонезия, что свидетельствует о сохраняющемся интересе к данному образцу военной техники. Конструкторы «Байкар Макина» продолжают работу над данным БПЛА путем создания дополнительных систем РЭБ и РЭР.

По материалам специализированных китайских изданий