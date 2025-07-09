Первый в Ленобласти БПЛА "Северный ветер" финально испытали

Как сообщили в фонде "Ленинградский рубеж", название новейшего дрона выбрано не случайно - в честь группировки войск "Север", бойцы которой будут именно с помощью этого беспилотника крушить врага на разных направлениях СВО

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Первый в Ленинградской области беспилотник самолетного типа "Северный ветер" успешно прошел финальные испытания перед серийным производством для отправки в зону СВО. Об этом ТАСС сообщили в фонде "Ленинградский рубеж", который является разработчиком.

"Первый ленинградский БПЛА прошел последние испытания с целью выйти на серийное производство для передачи на фронт. Название новейшего дрона выбрано не случайно - в честь группировки войск "Север", бойцы которой будут именно с помощью этого беспилотника крушить врага на разных направлениях СВО", - сказали в фонде.

"Северный ветер" - первый областной барражирующий боеприпас, созданный представителями народного ВПК. За запчасти и комплектующие беспилотника, а также в целом за первый этап создания дрона отвечает производственное объединение "Пушкин двор", на втором этапе работу выполняла компания "Русское оружие". Они создают для дрона систему управления, оснащают системами навигации и искусственного интеллекта, готовя к первому полету.

"Проводим испытания дрона самолетного типа. Сейчас мы испытываем новую систему связи, которую применили на этом дроне. Также мы предусмотрели специальные дополнительные отсеки под крепление аккумуляторных батарей. Испытания прошли успешно", - отметил представитель "Русского оружия" Павел Тимофеев.

Он добавил, что несколько экземпляров БПЛА уже тестируются в зоне СВО перед массовой поставкой.

Беспилотник был создан фондом "Ленинградский рубеж" по поручению главы Ленинградской области Александра Дрозденко.