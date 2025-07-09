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Военное обозрение

Индийская пресса: Китай предложил Пакистану продажу истребителей нового поколения J-35A с требованием мониторинга по образцу США

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Источник изображения: topwar.ru

J-35A

После воздушных боёв с индийской авиацией в начале мая Пакистан планирует серьёзно нарастить возможности ВВС. В частности, большие надежды возлагались на китайский лёгкий «стелс»-истребитель J-35A, который НОАК позиционирует как самолёт 5-го поколения. КНР готова продать 40 машин, причём по заниженной цене, но с одним существенным условием.

Предложение Китая столкнулось с препятствием, поскольку Пекин требует установить систему мониторинга по образцу США, чтобы предотвратить потенциальный доступ к новейшему самолёту КНР американского персонала

- говорится в индийском издании IDRW.

Как указывается, за парком из 76 F-16A/B/C/D ВВС Пакистана следит американский наземный персонал, чтобы ограничить к нему доступ сторонних стран, в том числе Китая, и обеспечить соблюдение соглашений о конечном пользователе. В частности, представители США контролируют техническое обслуживание и операции на таких базах, как Мусхаф и Шахбаз.

Это не позволяет китайским специалистам получать доступ к чувствительной авионике, такой как радар APG-68

- отмечается в прессе.

Автор обратил внимание на то, что правительство Пакистана 6 июня опубликовало пост, в котором указывалось, что КНР предложила поставки 40 истребителей нового поколения J-35A, самолётов ДРЛО KJ-500 и ЗРК HQ-19 с возможным началом отгрузки в августе 2025 года со скидкой почти в 50% и на общую сумму около $4,6 млрд. Ожидалось, что сделка по J-35A, которая рассматривалась как переломный момент для ВВС Пакистана, обеспечит преимущество над Индией, у которой нет истребителя 5-го поколения.

Однако теперь, как указывает автор, этот пост удалён: сложно представить, чтобы на одних и тех авиабазах ВВС Пакистана находились бок о бок американские и китайские контролёры.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Пакистан
США
Продукция
F-16
Проекты
Истребитель 5 поколения
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