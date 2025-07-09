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Уничтожение дронов ВСУ антидроновым дроном сняли на видео

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Обезвреженный дрон ВСУ
Обезвреженный дрон ВСУ.
Источник изображения: © Фото : штаб обороны ДНР

Российские военные показали на видео работу дрона по борьбе с дронами

В сети появились кадры уничтожения дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью российского беспилотника. Видео опубликовал Telegram-канал «Фронтовая птичка».



На ролике показаны несколько случаев, как дроны сближаются, после чего происходит выстрел дробью из установленного на БПЛА заряда. Автор канала поясняет, что антидроновый дрон был сконструирован еще полгода назад, однако масштабного применения разработка пока не получила. «Кустарные методы борьбы рождаются и реализовываются так быстро, что наша промышленность просто не успевает за такой гибридной работой», — пояснил он.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России начали применять лазерную систему противовоздушной обороны для борьбы с дронами противника в зоне СВО. Антидроновый комплекс позволяет выжигать камеры украинских беспилотников и нейтрализовывать их до подлета к цели.

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