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Вестник Мордовии

В армии КНДР есть гусеничный БТР, считающийся самым секретным в мире

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004

О созданном более 15 лет назад конструкторами КНДР гусеничном бронетранспортере "Ынмали" известно немного, поэтому его заслуженно называют "самым секретным БТР" в мире".

Считается, что основой для него послужил созданный в начале 80-х годов легкий 20-тонный плавающий танк М1985, вооруженный 85-мм пушкой, спаренным пулеметом и комплексом ПТУР. Он может развивать по шоссе 60 км/ч и до 10 км/ч - на воде. Запас хода по топливу - 500 км.

По всей видимости, ходовая часть данной бронемашины и послужила основой для этого средства перевозки пехоты.

Особенностью компоновки является то, что двигатель находится сзади, десантное отделение на 9 человек - в средней части, в передней части, слева расположено место механика-водителя, а справа - командира. Еще один боец обслуживает вооружение, размещенное во вращающейся башне, где установлены два пулемета типа КПВТ калибра 14,5 мм.

Кроме дневного прицела имеется также ночной, с инфракрасным прожектором. Сзади башни виднеется колпак для вентиляции боевого отделения. Необходимо упомянуть о наличии шести дымовых гранатометов калибра 81 мм.

Интересно, что такие БТР лишь один раз демонстрировались на параде в Пхеньяне, проводившемся в 2010 году, и неизвестно, насколько массово выпускался "Ынмали".

Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Продукция
КПВТ
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