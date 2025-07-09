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Известия.ru

Военнослужащие рассказали о применении беспилотных тележек в зоне СВО

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

В ходе выполнения задач в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине военнослужащие армии России применяют беспилотную железнодорожную технику. Соответствующие кадры 8 июля публикуют «Известия».


«Любые ремонтные работы на железной дороге в прифронтовой полосе осложняются не только угрозой с воздуха, но и необходимостью проверки и разминирования самих путей, поскольку здесь везде шли тяжелые бои», — передал корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.

Сообщается, что в районе путей обнаруживается большое количество неразорвавшихся боеприпасов. При этом металлическая конструкция железной дороги не позволяет применять для поиска миноискатели. В результате специалисты вынуждены визуально осматривать местность и самостоятельно находить взрывоопасные предметы.

Для организации снабжения и транспортировки грузов по путям личный состав использует специальные беспилотные тележки, устанавливаемые на железную дорогу.

«Ее преимущество, что она, конечно, быстрее. Грязь, снег, дождь — она двигается по железнодорожному пути», — рассказал военнослужащий с позывным Дон.

Боец отметил, что такая платформа способна передвигаться на расстояние до 50 км и перевозить груз массой до 1 т.

7 июня министр обороны РФ Андрей Белоусов отметил важность применения передового опыта спецоперации в обучении военных кадров для подготовки к возможным будущим конфликтам. Во время обсуждений глава российского военного ведомства отметил необходимость взаимодействия с гражданской сферой. По его словам, это позволит в интересах Минобороны подготовить специалистов по востребованным специальностям.

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Страны
Россия
Украина
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Минoбороны РФ
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