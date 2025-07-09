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Шокирующий прогноз военного эксперта Найтцеля: половина немецких военных непригодна для участия в боевых действиях! (Bild, Германия)

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Женщины-солдаты в камуфляжной форме стоят в строю у казарм Арнульфа в Родинге, южная Германия
Женщины-солдаты в камуфляжной форме стоят в строю у казарм Арнульфа в Родинге, южная Германия.
Источник изображения: © AP Photo / DIETHER ENDLICHER

Bild: больше половины военных ФРГ непригодно к участию в боевых действиях

Профессор военной истории Зенке Найтцель заявил, что среди немецких политиков — причем во всех партиях — отсутствует реальная воля к военным реформам. Его слова приводит Bild. В итоге этого бездействия, отмечает эксперт, более 50% военнослужащих совершенно не готовы к боевым действиям.

Марсель Ауэрманн (Marcel Auermann)

Министр обороны Борис Писториус (65, СДПГ) несомненно сделал больше, чем его предшественники, "но времена изменились, а фундаментальные структурные проблемы остались нерешенными".

Найтцель приводит в интервью конкретные примеры: "Более 50 процентов военных не задействованы в выполнении основных задач, служат в министерстве, штабах, других военных службах. Это не значит, что в случае чрезвычайной ситуации все они будут бездействовать, просто в бюрократическом аппарате слишком много людей, и многих из них в случае чрезвычайной ситуации будет практически невозможно использовать в военных целях, потому что они слишком долго не служили непосредственно в войсках, утратили физическую форму и навыки, слишком стары и т.д.". Конечно, часть из них можно задействовать в территориальных войсках или в новых бригадах. Однако многих можно будет использовать только в составе резерва.

"Так что все гораздо сложнее. Решающим фактором является то, что ни одна организация, в которой более 50 процентов сотрудников заняты не основной ее деятельностью, не может быть эффективной и результативной", — заявил Найтцель газете Bild.

Кроме того, эксперт отмечает: "У нас 22 процента офицеров, а во время холодной войны этот показатель составлял восемь процентов. У нас столько же подполковников, сколько старших сержантов. И никто в министерстве, похоже, не готов изменить эту структуру". Поэтому любая инициатива по реформе в конечном итоге увязает в бюрократии.

Найтцель предлагает "радикальную кадровую реформу" по принципу "сократить верхушку, укрепить низы". "30 000 офицеров и унтер-офицеров должны выйти на досрочную пенсию, это придаст импульс", — говорит Найтцель.

Израиль обходится 25 процентами военнослужащих в аппарате управления, а в Германии их доля превышает 50 процентов. Без четкого политического мандата это невозможно. "Мне не известно ни одного правительственного документа, в котором бы открыто говорилось об этой проблеме. Сейчас растет только одно: массовое недовольство внутри бундесвера".

Что НАТО считает необходимым

Министры обороны стран НАТО договорились о том, какой вклад должна вносить каждая страна – член альянса, чтобы он был способен обеспечить свою обороноспособность и сдержать потенциального высоко вооруженного агрессора, такого как Россия. По словам Писториуса, Германии необходимо на 50–60 тысяч активных военнослужащих больше.

Однако даже прежняя цель в 203 000 мужчин и женщин в кадровых вооруженных силах не была достигнута. Несмотря на рекламные кампании и присутствие в социальных сетях, многократно объявленные "кадровые перестановки" и снижение требований, число военнослужащих в настоящее время едва превышает 181 000 человек.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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