Путевой извозчик: как воины-железнодорожники организовали снабжение на передовой

В зоне специальной военной операции для доставки грузов используют дистанционно управляемую платформу

Снабжение наступающих войск при высокой плотности вражеских дронов-камикадзе стало одной из основных проблем на сегодняшний день. Новое решение в этой области, позволяющее обеспечить необходимую логистику в сложных условиях, показали «Известиям» воины 37-й отдельной железнодорожной бригады группировки «Юг» на красноармейском направлении. На этом участке фронта грузы доставляются в прифронтовые накопительные пункты с помощью дистанционно управляемой железнодорожной платформы, которая имеет грузоподъемность более тонны. Это позволяет сохранить жизни личного состава и десятки единиц техники.

Железнодорожное снабжение

Одна из важнейших особенностей красноармейского направления — это большое количество шахтных и промышленных комплексов, которые соединены между собой железными дорогами. В районе боевых действий существует плотная сеть готовых путей, которая позволяет передвигаться между большей частью населенных пунктов. Естественно, что энергоснабжение отсутствует, но само железнодорожное полотно гораздо сложнее уничтожить и при необходимости проще привести в порядок, чем автомобильные дороги.

Работы по подготовке участка пути начинаются с выставления боевого охранения из зенитчиков 51-й армии. Если тележки движутся быстро и имеют небольшие габариты, то группы работающих ремонтников могут стать заметной целью для дронов-камикадзе. Поэтому железнодорожников прикрывают расчеты с различным оружием: от переносных зенитно-ракетных комплексов до ружей. Разнообразие воздушных угроз такое, что необходимо быть готовыми встретить любые цели.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Вдоль рельсов идет инженерная разведка в тяжелых защитных костюмах. Перед любыми работами необходимо убедиться в том, что нет неразорвавшихся боеприпасов или что пути не были заминированы дистанционно с помощью беспилотников.

— В основном проверка идет визуально, осматриваем каждый участок дороги, каждый сантиметр. Большей частью находим неразорвавшиеся суббоеприпасы М42 «Колокольчик» от кассетных снарядов производства США. К сожалению, в работе на железной дороге не удается пользоваться миноискателями, потому что металл повсюду, — рассказывает Фикс, боец 48-го отдельного инженерно-саперного батальона 51-й армии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Он показывает найденные проставки от кассетных снарядов — разделители, ими внутри корпуса прокладываются небольшие взрывчатые элементы, которые при воздушном подрыве разлетаются на сотни метров.

Ремонт путей

Там, где осмотр закончен, к работе приступают путейцы, которые с помощью специального инструмента вырезают поврежденные участки рельсов. На их место устанавливается подготовленная замена. На месте стыка делают отверстия для крепления соединений.

— Отторцевали рельс, подготовили рубку, чтобы устранить место, где был разрыв, и можно отправить здесь тележку, — поясняет текущие работы Ураган, железнодорожник Южного военного округа.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

К запуску по восстановленному пути готовят беспилотную тележку, ради чего и шла вся работа. Оператор аккуратно проезжает по отремонтированному участку, проверяя, хорошо ли машина пройдет соединение. После этого бойцы одного из подразделений перегружают из микроавтобуса УАЗ на нее ящики с боеприпасами и воду.

— Преимущества железнодорожной тележки в том, что она быстрее других видов транспорта. Работает в любых погодных условиях: грязь, снег, дождь, она двигается по железнодорожному пути. Гусеничные роботы не имеют таких преимуществ, — рассказывает Дон, офицер-железнодорожник.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Конечно, технические выгоды движения по железной дороге очевидны. Кроме скорости передвижения, грузоподъемности и всепогодности это и экономичность, запас хода тяжелой платформы — около 50 км. Простота и надежность конструкции. Но самая главная выгода — это безопасность личного состава.

— Чтобы обезопасить наших военнослужащих, эта тележка создавалась и испытывалась на данном участке фронта. Были моменты, которые надо было доработать, всё это в кратчайшие сроки было выполнено, и на сегодняшний день аналогов эта конструкция не имеет. И это уже не единичный образец, — подчеркивает Дон.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Кроме создания самого роботизированного комплекса пришлось проводить работы по подготовке путей. Были созданы группы для их постоянного осмотра, обслуживания и восстановления. По мнению Дона, подобный метод снабжения в условиях угрозы с воздуха может применяться не только на красноармейском направлении, но и на других участках фронта, где имеется развитая сеть железнодорожных путей.

Ранее «Известия» рассказывали о том, как устроены армейские хлебопекарни, склады ГСМ, столовые и казармы, расположенные в нескольких метрах под землей. Для того чтобы попасть в пекарню, необходимо спуститься почти на 5 м под землю через замаскированный вход. Стены обшиты деревом, а в цехах целый день идет работа: необходимо подготовить продукцию к темному времени суток, когда машины снабжения начнут активное передвижение, поэтапно доставляя еду на передовую через несколько промежуточных точек. Сюда приезжают грузовики, а к переднему краю хлеб довезут багги и мотоциклы.

Дмитрий Астрахань