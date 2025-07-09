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Военное обозрение

«Крупнейший заказ в истории компании»: подрядчик из ЮАР поставит боеприпасы в Европу

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Источник изображения: topwar.ru

Южноафриканская компания Rheinmetall Denel Munition (RDM) заявляет о «крупнейшем заказе в её истории». Конкретная стоимость контракта не называется, но речь идёт о сотнях миллионов евро, выложенных за поставку 155-мм артиллерийских снарядов и зарядов Assegai.

Многолетний контракт был заключён со страной, входящей в ЕС и НАТО, во втором квартале 2025 года. Поставки начнутся в 2025 году и завершатся в 2027 году

- публикует заявление компании издание Defence Web (ЮАР).

Как заявили в компании, 155-мм снаряды и двухмодульные метательные заряды позволят увеличить дальность стрельбы до более чем 40 км «с оптимальной эффективностью поражения цели».

Снаряды Assegai совместимы с артсистемами с длиной ствола 39 – 52 калибра. При 39-м калибре дальность огня составляет более 30 км. При отстреле из ствола 52-го калибра она может превышать 40 км (в 2019 году был установлен рекорд 76 км при применении снаряда V-LAP – АРС).

Как отмечает подрядчик, рекордная закупка последовала за крупным заказом на 155-мм боеприпасы для местного покупателя на сумму в десятки миллионов евро.

RDM, являющаяся дочерней компанией Rheinmetall GmbH (51%) и южноафриканской Denel (Pty) Ltd, специализируется на разработке, проектировании и производстве боеприпасов большого и среднего калибра, и позиционирует себя как одного из мировых лидеров в области артиллерийских, миномётных и пехотных систем.

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