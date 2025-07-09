«Мы не покупали готовый продукт у ловкого продавца»: Венгрия вооружается бронеавтомобилями Gidrán

Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на стремление Венгрии соблюдать нейтралитет на международной арене, её вооружённые силы, как и подавляющее большинство европейских армий, проходят техническую трансформацию, переходя на новую матчасть.

Парк военной техники вскоре пополнится еще 56 боевыми машинами Gidrán, в результате чего их общее число в стране достигнет 106. Мы не покупали готовый продукт чужой разработки у ловкого продавца. Gidrán – это скорее результат совместной разработки

- заявил министр обороны Кристоф Салай-Бобровницки.

Источник изображения: topwar.ru

Он отметил, что имеется несколько версий Gidrán, в частности, для артиллеристов, командного звена.

Как указывается в местном издании Honvedelem, Gidrán был специально разработан под нужды Венгрии на основе бронеавтомобиля Ejder Yalcin 4х4 турецкого производителя Nurol Makina. Поставляемая Турцией базовая версия проходит на венгерском предприятии HM El Zrt (принадлежит Минобороны) интеграцию с информационно-коммуникационным оборудованием, средствами разведки и различными элементами вооружения.

Источник изображения: topwar.ru

Как пояснил министр обороны, машина получила своё обозначение в честь гидрана – старинной венгерской породы лошадей, которую до сих пор разводят на территории страны, а в прошлом использовали в гусарской коннице.