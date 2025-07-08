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Военное обозрение

«Русским лётчикам дали свободу действий»: в польской прессе оценили новую тактику воздушного боя

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Источник изображения: topwar.ru

Российским лётчикам, пилотирующим истребители, было предоставлено разрешение принимать решения на основании собственной оценки ситуации, а не ожидать распоряжений командного состава.

Об этом сообщается на ТГ-канале Fighterbomber:

Истребителям разрешили действовать по ситуации, работать без команд, запросов, докладов, росписей в журналах, сдачи зачётов и применять тактику которую они считают нужной и правильной в данный момент времени. Не всем и не везде, но это прорыв.

Как указывается в польском издании Defence24, снятие ограничений может быть связано с ослаблением украинской ПВО, вызванным уменьшением количества зенитных ракет. Их дефицит, возникающий на отдельных участках фронта, может способствовать более напористому поведению лётчиков, которые начинают действовать смелее.

Это означает большую угрозу украинскому тылу, но также и украинским самолётам, которые наносят удары по российским позициям с помощью высокоточных бомб

- даётся оценка в прессе.

Как отмечается, более свободная тактика воздушного боя чревата для ВКС РФ потерями, но многое будет зависеть от организации действий обеих сторон, их технического уровня, запасов зенитных ракет и УРВВ:

Русским лётчикам дали свободу действий и технологическое преимущество пока что на их стороне: украинские истребители старого поколения, а именно МиГ-29 и Су-27, не могут сравниться с Су-57, Су-35 и Су-30. Однако всё более многочисленные F-16 и Mirage 2000, а также наземные системы ПВО могут стать сюрпризом.
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
F-16
Mirage-2000
ПАК ФА
Су-27
Су-30
Су-35
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