«Русским лётчикам дали свободу действий»: в польской прессе оценили новую тактику воздушного боя

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Российским лётчикам, пилотирующим истребители, было предоставлено разрешение принимать решения на основании собственной оценки ситуации, а не ожидать распоряжений командного состава.
Об этом сообщается на ТГ-канале Fighterbomber:
Как указывается в польском издании Defence24, снятие ограничений может быть связано с ослаблением украинской ПВО, вызванным уменьшением количества зенитных ракет. Их дефицит, возникающий на отдельных участках фронта, может способствовать более напористому поведению лётчиков, которые начинают действовать смелее.
- даётся оценка в прессе.
Как отмечается, более свободная тактика воздушного боя чревата для ВКС РФ потерями, но многое будет зависеть от организации действий обеих сторон, их технического уровня, запасов зенитных ракет и УРВВ: