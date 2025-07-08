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Интерфакс-АВН

Лавров заявил о готовности России способствовать сближению позиций сторон по ситуации вокруг Ирана

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Москва готова предоставлять Ирану свои услуги по обеднению урана

Рио-де-Жанейро. 7 июля. ИНТЕРФАКС - Москва готова предоставить свои услуги для сближения позиций различных сторон по ситуации вокруг Ирана, если на это будет желание, прежде всего самого Тегерана, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Конечно, если сторонам будет комфортно, чтобы Россия помогала сближать позиции, - прежде всего, сейчас США хотят возобновить диалог с Ираном, - помогал в этом и Оман, помогал и ряд других арабских государств персидского залива. Но не будем забывать, что та самая СВПД, которая была одобрена, за которую всех участников благодарило мировое сообщество, и которая потом была отменена, она разрабатывалась в том числе при участии европейцев, американцев, России и Китая. Так что, если будет на то желание главного действующего лица, каковым является Тегеран, за нами дело не станет", - сказал он на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро.

Российский министр также напомнил, что у РФ есть технологические возможности, и что Москва "готова их предоставить, забирая излишки чрезмерно обогащённого урана для переработки в Россию и возвращения энергетически обогащённого урана в Иран на её объекты ядерной энергетики".

Отвечая на вопрос о том, готова ли Москва оказать посредническую роль в возобновлении контактов между Ираном и МАГАТЭ, Лавров сказал: "Вы спрашиваете, в каком формате могут возобновиться переговоры между Ираном и МАГАТЭ? Ну вот это и есть формат, если мы говорим о двух этих участниках".

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