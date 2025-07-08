На британском авианосце появился зал для занятий киберспортом

HMS Prince of Wales

Британский авианосец HMS Prince of Wales обзавелся специальным помещением, которое оборудовано для проведения досуга с компьютерными играми. Они и ранее были доступны военным морякам, но в ограниченном формате – обычно в кают-компаниях кораблей есть несколько игровых консолей. А этот объект специально создан для занятий киберспортом и является совместным проектом Королевского флота и Британской федерации киберспорта.

Минобороны Великобритании признало киберспорт официальной спортивной дисциплиной для военных в марте 2024 года. На то есть две веских причины. Во-первых, это должно привлечь в армию и на флот специалистов по IT-технологиям и кибербезопасности. Во-вторых, таким способом военное руководство старается сделать службу более привлекательной для молодежи и увеличить количество новобранцев.

HMS Prince of Wales

Игровая комната на авианосце обустроена в кондиционированном помещении со светодиодным освещением, здесь установлены удобные кресла. Морякам доступны 12 мощных игровых ПК Alienware Aurora R15 с видеокартами RTX 4080 и процессорами Core i7, объединенных в локальную сеть. Увы, доступ в Интернет на военном корабле строго ограничен, а потому в онлайн-игры поиграть не выйдет, но можно устраивать турниры внутри команды авианосца. Управляет игровой комнатой непосредственно главный старшина корабля Мартин Миллер, который сам любит после вахты поиграть в Civilization VI. По его словам, офицерский состав бронирует комнату три раза в неделю, а морякам она доступна каждый день. Основная функция объекта — повысить качесто жизни экипажа HMS Prince of Wales и укрепить социальные связи во время его многомесячных экспедиций.

Александр Мартыненко