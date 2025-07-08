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Газета.ru

Военный эксперт назвал главное преимущество лазеров над РЭБ

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Источник изображения: gazeta.ru

Военэксперт Артамонов: лазеры способны поражать автономные беспилотники

Лазерное оружие способно поражать автономные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые не управляются оператором. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил военный эксперт Александр Артамонов, комментируя новость о том, что прототип российского антидронового «лучемета» планируют испытать уже этим летом.

Он пояснил, что системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) предполагают разрыв связи беспилотника с оператором, однако в небе появляется все больше дронов, которым никто не нужен.

"Современные БПЛА в последнем поколении вообще работают без операторов. И таковые сейчас уже стали поставлять на линию фронта. Они могут выследить вас конкретно в толпе, найти по биометрии или обнаружить шеврон на рукаве. Противодействие возможно только в том случае, если у вас будет просто зона, в которой невозможен полет", - отметил специалист.

В частности, по его словам, будут нарушаться внутренние функции БПЛА при помощи созданного лазером поля.

3 июля РИА Новости со ссылкой на главу компании-разработчика сообщило, что первый прототип лазерного антидронового «лучемета» испытают в рамках проекта «Посох» до конца лета.

По его словам, это средство поражения мгновенно разрушит при помощи лазерного луча попавшийся в прицел элемент БПЛА. Новейшая разработка одним зарядом должна уничтожать десятки целей, подчеркнул он.

Ранее ученые вдохновились креветкой-богомолом для создания брони будущего.


Вячеслав Душин

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Проекты
БПЛА
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