Войти
Газета.ru

Стало известно, сколько дронов Украина производит в год

549
0
0
Источник изображения: Alina Smutko/Reuters

Defense Express: Украина за год увеличила производство дронов на 900%

Украина за год увеличила производство дронов на 900% - с 20 тысяч в месяц до более чем 200 тысяч. Об этом сообщает украинская информационно-консалтинговая компания Defense Express со ссылкой на отчеты Atlantic Council и Georgetown Security Studies Review.

Отмечается, что в год, согласно имеющимся данным, Украина производит 2,4 млн беспилотников.

О том, что Украина собирается максимально нарастить производство всех типов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в 2025 году, президент Владимир Зеленский говорил еще в апреле.

По словам политика, Украине необходим постоянный, стабильный рост производства и снабжение войск всеми нужными частями беспилотного компонента, добавив, что в этом вопросе «имеются хорошие перспективы».

В начале июля Зеленский также рассказал о новых договоренностях с США, касающихся поставок дронов. Украинский лидер сообщил, что американская сторона предоставит Киеву сотни тысяч беспилотников в этом году на специальных условиях и еще значительно больше дронов в следующем году.

Ранее Сырский заявил, что беспилотники ВСУ наносят удары на 1,7 тыс. км вглубь России.

Алена Зиновьева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.07 16:07
  • 9587
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.07 11:54
  • 0
Как изменится опыт игры в VR/AR-пространствах?
  • 08.07 11:40
  • 11
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 08.07 06:48
  • 1
Мантуров: российский ОПК проходит через вторую за 15 лет волну техперевооружения
  • 07.07 17:24
  • 0
Интеграция ИИ с биометрией
  • 07.07 14:48
  • 1
ISW: Россия массово закупит мотоциклы для наступательных операций
  • 06.07 19:52
  • 56
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 06.07 11:23
  • 17
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 06.07 11:18
  • 461
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 06.07 10:46
  • 6
Новая турецкая малогабаритная крылатая ракета Bayraktar Kemankeş
  • 06.07 10:39
  • 176
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 06.07 07:42
  • 5
Российскую лазерную систему ПВО применят против украинского «Лютого»
  • 06.07 02:19
  • 4
В добавление к "Интеллектуальные способности высших военных командиров"
  • 05.07 18:04
  • 4
Эксперт Кузякин: Украина использует маркетинг для вербовки граждан России
  • 05.07 14:23
  • 11
В США порассуждали о новой роли стареющих штурмовиков A-10