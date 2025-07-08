"На одну ночь не хватит". Почему дефицит ракет для Patriot не приведет Киев к катастрофе

Полковник Ходаренок: ЗРС Patriot не играют главную роль в обороне Украины

Без ракет для ЗРС Patriot и М142 HIMARS Украина обречена на поражение уже к сентябрю, полагает германское издание Bild. Действительно ли это вооружение играет решающую роль в обороне страны, сколько ракет нужно Киеву для защиты и в чем ошибается немецкая газета - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Без новых поставок со стороны США Украина может израсходовать запас снарядов для зенитных ракетных систем Patriot уже через одну-две недели, а боевые машины М142 HIMARS станут бесполезны уже в сентябре, что может привести к поражению ВСУ и "разрушению" Киева. Так, во всяком случае, считают в газете Bild. Но, надо заметить, этот апокалиптический прогноз германского издания верен лишь отчасти.

Роль "Патриотов"

Для начала надо уточнить, что ЗРС Patriot в системе зенитного ракетного прикрытия Киева используется в основном как средство борьбы с российскими оперативно-тактическими баллистическими ракетами ОТРК «Искандер-М» и комплексами «Кинжал», поскольку эта зенитная ракетная система обладает так называемым потенциалом нестратегической ПРО. Кроме того, ЗРС Patriot может успешно бороться с крылатыми ракетами воздушного и морского базирования (КРВБ/КРМБ) типа «Калибр-ПЛ/НК» и Х-101.

Подводная лодка "Волхов" Тихоокеанского флота выполнила пуск крылатой ракеты "Калибр" по береговой цели. Источник: © Минобороны России

Однако в последнее время львиную долю в ударах российских средств воздушного нападения составляют беспилотные летательные аппараты типа «Герань-2» различных модификаций. Боевое применение ЗРС Patriot по целям такого типа нецелесообразно по критерию «эффективность-стоимость».

Доля КРВБ и КРМБ в российских ударах сегодня сравнительно небольшая, и используются они в основном для поражения особо важных объектов. По той же причине не представляет собой "ракетного града" и применение ОТРК «Искандер-М», равно как и использование «Кинжалов» не носит массированного характера.

Так что в отражении ударов средств воздушного нападения Patriot на Украине играет далеко не главную роль.

Сколько ракет нужно Украине?

Теперь о количестве оружия, поставки которого приостановили США. Речь идет о 252 ракетах для систем М-142 HIMARS, 142 ракетах класса «воздух-земля» Hellfire и 30 ЗУР для ЗРС Patriot.

Инфографика ЗРК Patriot. Источник: Алина Джусь/"Газета.Ru"

Но что такое 30 ракет для Patriot? Это всего 15 боевых стрельб, если вести огонь очередями по две ракеты - а это штатный режим стрельбы системы. А если предположить, что по «Кинжалу» ведут огонь две батареи ЗРС Patriot с так называемым сосредоточением огня, то есть с общим расходом в четыре ракеты, то в этом случае количество стрельб уменьшится в два раза. В общем, 30 ЗУР - это совсем немного. На одну ночь не хватит.

О том, сколько Воздушным силам Украины требуется зенитных ракетных систем и ЗУР к ним, ранее уже писала «Газета.Ru». По самым скромным оценкам, только для эффективной обороны Киева требуется 20-24 ЗРС Patriot, а сейчас по всей Украине нет и пяти боеготовых ЗРК.

А если учесть, что по всем нормам ведения противовоздушных боев на стартовых позициях должно находиться не менее двух боекомплектов ЗУР, то в данном случае речь может пойти примерно о 2 000 ракетах для Patriot. А тут задержали поставки 30 единиц.

Конечно, это ухудшит боевые возможности зенитных ракетных войск Украины, резко снизит эффективность стрельбы по баллистическим и аэробаллистическим целям, но к катастрофе Украину не приведет. Во всяком случае, в ближайшее время.

В чем ошибается Bild

Кроме того, в Bild полагают, что в случае нехватки ракет для Patriot командование зенитных ракетных войск Воздушных сил Украины решит передислоцировать из Киева зенитные ракетные дивизионы и батареи малой и средней дальности. Считается, что в противном случае они станут «легкой добычей» для российских оперативно-тактических баллистических ракет ОТРК «Искандер-М».

Скорее всего, Bild имеет в виду норвежские Nasams, немецкие IRIS-T, французские Crotale и франко-итальянские системы SAMP/T.

Однако с точки зрения основ боевого применения зенитных ракетных войск, отвод дивизионов и батарей из Киева из-за нехватки ракет у ЗРС Patriot выглядит как-то совершенно из ряда вон.

Специалистам по организации зенитного ракетного прикрытия объектов такая мысль в голову прийти ну никак не могла, ведь подобное решение может привести к резкому ослаблению возможностей ПВО Киева. И никакого отвода ЗРК МД и СД, разумеется, на практике не будет. Эти зенитные ракетные подразделения обладают высокой мобильностью и постоянно меняют стартовые позиции - или через определенное время, или после каждой боевой стрельбы. Обнаружить и поразить Nasams, IRIS-T, Crotale и SAMP/T, безусловно, можно, но задача это непростая.

В качестве вывода можно сказать, что решение США в краткосрочной перспективе приведет к определенному снижению боевых и оперативных возможностей ВСУ. Однако Вашингтон не заинтересован в стратегическом поражении Киева. Так что, скорее всего, сыграв свою роль дисциплинарного воздействия на политическое руководство Украины, поставки вооружения и военной техники со стороны США в ближайшее время все же возобновятся.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок