Франция наращивает производство высокоточных бомб AASM Hammer: на подходе дальнобойные версии для Украины

Источник изображения: topwar.ru

AASM Hammer 1000

Минобороны Франции озвучило список приоритетных закупок, среди которых фигурируют высокоточные бомбы AASM Hammer. Они представляют собой модульную систему, которая состоит из комплекта наведения в передней части и комплекта для увеличения дальности в задней части, устанавливаемые на обычную бомбу.

Осуществляется ускоренное производство AASM

- отметили в военном ведомстве.

О начале регулярных, ежемесячных поставок AASM Париж заявил в январе 2024 года. С тех пор они являются одним из основных средств поражения украинской авиации. AASM представлен в двух версиях – Hammer 250, боевой начинкой которой является авиабомба Mk82 или проникающая бомба весом 227 кг, и Hammer 1000, в которой боекомплект представлен Mk84 или противобункерной BLU 109 массой 907 кг.

Источник изображения: topwar.ru

AASM Hammer 1000

После того как бомбы доказали свою эффективность на украинском поле боя, было принято решение о наращивании их производства

- говорится в западной прессе.

План поставок AASM на 2024 год был превзойдён почти на 40%, а в 2025 году их производство составит свыше 1200 единиц.

При этом осуществляется дальнейшее усовершенствование AASM. Разработчик планирующих бомб, французская компания Safran, в июне представил макеты перспективных изделий с увеличенной дальностью – AASM Hammer 250 XLR и 1000 XLR. Они вместо твердотопливного ускорителя будут оснащены миниатюрным турбореактивным двигателем, создание которого уже ведётся. Как утверждается, новая силовая установка увеличит дистанцию полёта бомб более чем в два раза.

Источник изображения: topwar.ru

AASM Hammer 250 XLR

Как объяснили в Safran изданию EDR On-Line, при сбросе с большой высоты дальность действия AASM Hammer 250 XLR и 1000 XLR составит не менее 140 км.

Система наведения доступна в трёх различных вариантах. Самый простой из них – всепогодная ИНС/GPS. Во втором варианте ИНС/GPS будет дополнена ИК-ГСН с алгоритмами цифрового сопоставления сцен [отвечают за «выравнивание» между несколькими изображениями одной и той же «картинки»; необходимы для компьютерного зрения], которая будет включаться в работу на завершающем этапе полёта.

Источник изображения: topwar.ru

AASM Hammer 1000 XLR

Для работы с движущимися целями доступен третий тип системы наведения, в котором ИК-ГСН заменена на полуактивную лазерную ГСН, которая с очень высокой точностью наводит боеприпас на цель.

В настоящее время AASM Hammer 250 поставляются на Украину, где их применяют украинские истребители и штурмовики советского производства. Вполне очевидно, что интеграция AASM Hammer 250 XLR в систему вооружения украинских боевых самолётов не составит никаких проблем

- отмечается в EDR On-Line.