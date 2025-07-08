Rheinmetall призывает страны ЕС в целях экономии объединять свои военные заказы

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Генеральный директор немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер считает, что европейским странам следует объединить свои военные заказы, чтобы избежать резкого роста цен и добиться экономии за счет увеличения масштабов. Кроме того, Паппергер призвал ЕС к пересмотру своих экологических норм.

Как отмечает издание Euractiv, после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен глава немецкого концерна заявил, что подход ФРГ хорошо зарекомендовал себя в сфере поставок боеприпасов и систем противовоздушной обороны и было бы продуктивным предоставить одной стране координацию крупных заказов от имени большой группы покупателей. Паппергер также утверждает, что аналогичный подход следует использовать и для транспортировки военной продукции.

При этом отмечается, что Еврокомиссия и НАТО подталкивают страны Евросоюза размещать совместные заказы, чтобы таким образом бороться с ростом цен на военную продукцию и обеспечить промышленные предприятия долгосрочными инвестициями. Например, цены на артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм после начала вооруженного конфликта на Украине выросли в четыре раза, поскольку возросший спрос привел к перегрузке цепочек поставок некоторых ключевых компонентов. В итоге концерн Rheinmetall стал одним из крупнейших бенефициаров резкого роста спроса на вооружения и боеприпасы.

В то же время лидеры ключевых стран Евросоюза призывают Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) смягчить некоторые правила, чтобы разрешить инвестиции в более широкий спектр оборонной продукции, а не только товарами двойного назначения, как в настоящее время.