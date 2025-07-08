Владимир Путин подписал закон о праве лиц без гражданства служить в ВС России

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предлагается предоставить лицам без гражданства возможность заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документом вносятся изменения в федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе". В соответствии с законом, предусматривается предоставление лицам без гражданства права на заключение контракта о прохождении военной службы в ВС РФ и воинских формированиях.

Также федеральным законом устанавливается, что на лиц без гражданства, проходивших военную службу в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах, и членов их семей распространяются положения закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", отмечалось в заключении международного комитета СФ.

"Документом уточняется порядок приема в гражданство РФ в упрощенном порядке. Устанавливается, что лица без гражданства, равно как и иностранные граждане, заключившие контракт о прохождении службы в Вооруженных Силах РФ или воинских формированиях на срок не менее одного года, смогут подать заявление о приеме в гражданство Российской Федерации по упрощенной процедуре, то есть без учета общего требования о постоянном проживании в РФ со дня принятия решения о выдаче вида на жительство в РФ и до дня подачи заявления о приеме в гражданство России в течение пяти лет", - заявляли в комитете.

Как полагают в Совфеде, "закон направлен на совершенствование механизма комплектования Вооруженных сил РФ".