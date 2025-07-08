В Роскосмос будут передавать данные о запуске частных космических аппаратов

Исключение сделают для космических объектов, являющихся госсобственностью и используемых Минобороны России

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Российские граждане и организации обязаны передавать в Роскосмос данные о находящихся в их собственности космических аппаратах, которые планируются к запуску или уже запущены на орбиту Земли. Закон инициирован правительством РФ и подписан президентом России Владимиром Путиным.

Перечень информации о запусках частных космических аппаратов, порядок и сроки ее представления в Роскосмос будут определены самой госкорпорацией. Исключение составят космические объекты, являющиеся госсобственностью и используемые Минобороны России или подведомственными ему бюджетными и казенными учреждениями.

Ранее в законодательстве РФ не было обязанности передавать подобную информацию.

Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.