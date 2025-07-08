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ТАСС

Мантуров: российский ОПК проходит через вторую за 15 лет волну техперевооружения

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Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Источник изображения: Егор Алеев/ ТАСС

Первый вице-премьер также подчеркнул важность дополнительного импульса военно-техническому сотрудничеству с дружественными странами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Российский оборонно-промышленный комплекс проходит через вторую за 15 лет волну технологического перевооружения. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на итоговой коллегии Минпромторга РФ, проходящей на площадке выставки "Иннопром-2025".

"На протяжении последних трех лет его предприятия работают в сверхинтенсивном режиме, обеспечивая потребности военных в заданных объемах. Для этого ОПК проходит через вторую за 15 лет волну технологического перевооружения. Этот процесс должен продолжаться с учетом планов Минобороны по объемам поставок, улучшению характеристик существующих изделий и по разработке перспективных образцов", - сказал он.

Первый зампред правительства отметил, что особое внимание нужно уделить строгой согласованности программы развития ОПК задачам, которые будут погружены в новую госпрограмму вооружения. Также важно придать дополнительный импульс военно-техническому сотрудничеству с дружественными странами и не забывать про диверсификацию оборонных заводов, подчеркнул Мантуров.

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге 7-10 июля, ее тема "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной - партнером выставки является Саудовская Аравия. Представители российского бизнеса смогут провести встречи с торгпредами РФ в 37 зарубежных странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер. 

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Россия
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Компании
Минпромторг РФ
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Мантуров Денис
1 комментарий
№1
08.07.2025 06:48
МиГ-35 в новом варианте запустят в Корее из расчета летать в ПВО ВКС, бирманцев им на помощь кадрами на авиазавод и мазутой в строевые части.
ПВО столицы и прочие впк.
0
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