Белоусов отметил важность применения передового опыта СВО в обучении военных кадров

Министр обороны РФ Андрей Белоусов отметил важность применения передового опыта спецоперации в обучении военных кадров для подготовки к возможным будущим конфликтам. Об этом 7 июля он заявил в ходе заседания экспертного совета по вопросам модернизации системы военного образования.

«В рамках внедрения опыта СВО необходимо иметь системно налаженную обратную связь с войсками», — подчеркнул Белоусов на кадрах с заседания, распространенных Минобороны РФ.

Он анонсировал запуск проекта «Военное образование — на службе Отечеству», который направлен на изменение системы военного образования в сфере подготовки военнослужащих. По словам главы ведомства, ключевым направлением программы станет адаптация учебных программ к новым требованиям ведения боевых действий с применением современных технологий.

Кроме того, в ходе заседания экспертного совета также обсуждались перспективы создания инженерных школ при сотрудничестве военных ВУЗов с ведущими гражданскими учебными заведениями. Помимо этого, Белоусов акцентировал внимание на важности разработки новых требований к преподавательскому составу.

«Нам нужна система оценки учреждений военного образования, основанная на понятных критериях и обратной связи. Нужно начинать с системы аттестации преподавательского состава», — сказал министр обороны РФ.

Во время обсуждений глава российского военного ведомства отметил необходимость взаимодействия с гражданской сферой. По его словам, это позволит в интересах Минобороны России подготовить специалистов по востребованным специальностям, в том числе в области IT и искусственного интеллекта.

Белоусов 27 июня проверил организацию учебного процесса в Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ), в котором готовят будущих офицеров спецназа. Уточнялось, что по итогам поездки министр обороны поставил задачу оснастить училище передовой техникой для отработки курсантами действий подразделений спецназа с учетом опыта СВО. Кроме того, он поручил завершить работы по оборудованию полигонной базы и ремонту казарменно-жилищного фонда училища.