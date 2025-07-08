Шведская армия испытывает мобильные средства борьбы с беспилотниками, вооруженные 30-мм и 40-мм пушками

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В Швеции менее чем за шесть месяцев успешно разработали и внедрили новую концепцию мобильной борьбы с беспилотниками, которые в настоящее время считаются одними из наиболее опасных угроз для сухопутных войск, сообщает издание Army Recognition со ссылкой на шведское Минобороны.

В ходе демонстрации этих новых средств борьбы с БПЛА были задействованы две отдельные мобильные платформы. Первая — бронированный автомобиль 4x4, оснащенный дистанционно управляемой боевой установкой Saab Trackfire ARES с 30-мм автоматической пушкой. А вторая платформа представляет собой тактический грузовик 6x6 с установленной на нём башней BAE Systems Tridon Mk2, которая оснащена 40-мм пушкой Mk4 и программируемыми боеприпасами 3P. Эта система предлагает вариант с более крупным калибром, что увеличивает эффективную дальность и зону поражения более крупных или манёвренных дронов.

Tridon Mk2 также оснащена усовершенствованными электрооптическими и радиолокационными датчиками, а также цифровой системой управления огнём, которая позволяет принимать точные автоматизированные решения о стрельбе даже в сложных условиях на поле боя.

Издание отмечает, что обе системы прошли тщательное эксплуатационное тестирование в ходе проведенной специальной операции Gute, имитирующей вторжение беспилотников в режиме реального времени. Внедрение этих вооружений является также выгодным с экономической точки зрения, так как традиционные системы ПВО, хотя и эффективны против дорогостоящих воздушных угроз, таких как самолёты или крылатые ракеты, полагаются на чрезвычайно дорогие перехватчики, которые не предназначены для частого использования против небольших и недорогих дронов.