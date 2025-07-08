Войти
Военное обозрение

Шведская армия испытывает мобильные средства борьбы с беспилотниками, вооруженные 30-мм и 40-мм пушками

515
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В Швеции менее чем за шесть месяцев успешно разработали и внедрили новую концепцию мобильной борьбы с беспилотниками, которые в настоящее время считаются одними из наиболее опасных угроз для сухопутных войск, сообщает издание Army Recognition со ссылкой на шведское Минобороны.

В ходе демонстрации этих новых средств борьбы с БПЛА были задействованы две отдельные мобильные платформы. Первая — бронированный автомобиль 4x4, оснащенный дистанционно управляемой боевой установкой Saab Trackfire ARES с 30-мм автоматической пушкой. А вторая платформа представляет собой тактический грузовик 6x6 с установленной на нём башней BAE Systems Tridon Mk2, которая оснащена 40-мм пушкой Mk4 и программируемыми боеприпасами 3P. Эта система предлагает вариант с более крупным калибром, что увеличивает эффективную дальность и зону поражения более крупных или манёвренных дронов.

Tridon Mk2 также оснащена усовершенствованными электрооптическими и радиолокационными датчиками, а также цифровой системой управления огнём, которая позволяет принимать точные автоматизированные решения о стрельбе даже в сложных условиях на поле боя.

Издание отмечает, что обе системы прошли тщательное эксплуатационное тестирование в ходе проведенной специальной операции Gute, имитирующей вторжение беспилотников в режиме реального времени. Внедрение этих вооружений является также выгодным с экономической точки зрения, так как традиционные системы ПВО, хотя и эффективны против дорогостоящих воздушных угроз, таких как самолёты или крылатые ракеты, полагаются на чрезвычайно дорогие перехватчики, которые не предназначены для частого использования против небольших и недорогих дронов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Швеция
Компании
BAE Systems
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.07 16:07
  • 9587
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.07 11:54
  • 0
Как изменится опыт игры в VR/AR-пространствах?
  • 08.07 11:40
  • 11
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 08.07 06:48
  • 1
Мантуров: российский ОПК проходит через вторую за 15 лет волну техперевооружения
  • 07.07 17:24
  • 0
Интеграция ИИ с биометрией
  • 07.07 14:48
  • 1
ISW: Россия массово закупит мотоциклы для наступательных операций
  • 06.07 19:52
  • 56
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 06.07 11:23
  • 17
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 06.07 11:18
  • 461
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 06.07 10:46
  • 6
Новая турецкая малогабаритная крылатая ракета Bayraktar Kemankeş
  • 06.07 10:39
  • 176
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 06.07 07:42
  • 5
Российскую лазерную систему ПВО применят против украинского «Лютого»
  • 06.07 02:19
  • 4
В добавление к "Интеллектуальные способности высших военных командиров"
  • 05.07 18:04
  • 4
Эксперт Кузякин: Украина использует маркетинг для вербовки граждан России
  • 05.07 14:23
  • 11
В США порассуждали о новой роли стареющих штурмовиков A-10