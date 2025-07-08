Замена легендарному Stinger: представлен ПЗРК FULGUR

Источник изображения: topwar.ru

Европейский концерн MBDA представил свою новейшую разработку в области ПВО – ПЗРК FULGUR, разработанный для итальянской армии. Соответствующий контракт был заключен в июне 2025 года, а первые поставки запланированы на 2028 год.

Разработанный как современная замена американскому FIM-92 Stinger, FULGUR обещает произвести революцию в сфере переносных зенитно-ракетных комплексов благодаря своим расширенным возможностям

- говорится в западной прессе.

Источник изображения: topwar.ru

FULGUR обладает значительными технологическими и эксплуатационными преимуществами. Он оснащен сверхзвуковой ракетой с эффективной дальностью действия в 5 км, что значительно превышает радиус действия легендарного Stinger (до 3,8 км). В то время как Stinger использует устаревшую инфракрасную систему самонаведения, в FULGUR применяется электрооптическая ГСН, основанная на инфракрасной визуализации, что обеспечивает улучшенное распознавание цели и устойчивость к средствам противодействия.

Источник изображения: topwar.ru

Комплекс наведения, работающий по принципу «выстрелил и забыл», дополнен усовершенствованной системой обработки данных и встроенным устройством идентификации дружественных целей, что значительно снижает риск поражения союзных сил.

Кроме того, FULGUR с самого начала разрабатывался для интеграции с различными платформами, включая наземную технику и вертолёты, что расширяет возможности его тактического применения.

Масса ракеты составляет 10 кг (у – Stinger 10,1), длина 1,5 м и диаметр 70 мм. На пусковом контейнере размещён электрооптический визирный модуль для обнаружения и сопровождения цели, блок обработки данных и система идентификации «свой-чужой».