Белоусов призвал поменять систему управления военным образованием

Министр обороны отметил, что в ходе визита в Новосибирское училище увидел, что основная часть курсантов живет в палатках даже в морозы

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Систему управления военным образованием необходимо изменить в России. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе экспертного совета по вопросам модернизации системы военного образования.

"Нам нужно поменять систему управления военным образованием. Сейчас побывал в Новосибирском училище. Это гордость наша вообще-то. Основная часть курсантов этого училища живет в палатках. При 35-градусных морозах, которые имеют место в Новосибирске. Вот до чего довели, вот наша система управления как работает. Материальная база в лучшем случае 20-летней давности. И без создания системы управления мы это не решим", - заявил министр обороны РФ.