МО впервые при реформировании системы образования работает с гражданскими вузами

Как уточнили в Минобороны, большое внимание в проекте уделено взаимодействию с гражданской высшей школой

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Минобороны России впервые в ходе реформирования системы военного образования не закрылись в секретности и скооперировались с ведущими гражданскими вузами. Об этом на заседании экспертного совета заявил заместитель главы российского военного ведомства генерал армии Виктор Горемыкин.

Как уточнили в Минобороны РФ, заместитель главы российского военного ведомства отметил, что большое внимание в проекте уделено взаимодействию с гражданской высшей школой.

"Мы впервые при реформировании системы военного образования вышли за пределы Министерства обороны и не закрылись в секретности", - подчеркнул Горемыкин. Так, в кооперации военных вузов с ведущими гражданскими учебными заведениями обсуждаются перспективы создания инженерных школ.