МО РФ запустило проект "Военное образование - на службе Отечеству"

По данным Минобороны, реализация мероприятий проекта рассчитана на период до 2035 года

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Минобороны РФ запустило проект "Военное образование - на службе Отечеству", направленный на комплексное изменение системы обучения. Как сообщили в Минобороны, он рассчитан до 2035 года.

Под руководством министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова в рамках реализации целевых задач, поставленных на расширенном заседании коллегии МО РФ с участием президента РФ, состоялось заседание экспертного совета по вопросам модернизации системы военного образования и подготовки офицерских кадров.

"Мы запустили системный проект, который называется "Военное образование - на службе Отечеству". Проект нацелен на комплексное изменение системы военного образования в сфере подготовки военнослужащих в нашей стране", - сказал министр обороны РФ. По данным военного ведомства, реализация мероприятий проекта рассчитана на период до 2035 года.

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что ключевыми направлениями проекта являются адаптация военного образования к новым требованиям ведения боевых действий с применением современных военных технологий, развитие материально-технической базы системы военного образования и создание условий для непрерывного профессионального образования военнослужащих, которые должны развивать свои навыки в течение всего срока службы. "Направление, которое на самом деле является главным - это вопросы, связанные с повышением престижа военной службы", - отметил Белоусов.

В рамках заседания экспертного совета обсуждались вопросы профессиональных требований к военнослужащим и преподавательскому составу, содержания программ подготовки, состояния материальной учебной базы, взаимодействия с гражданскими вузами, формирования центра военно-профессиональных компетенций, реализации фундаментальных, прикладных и поисковых исследований.