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ТАСС

В Великом Новгороде в сентябре пройдет слет операторов боевых дронов "Дронница"

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FPV-дрон на оптоволокне "Князь Вандал Новгородский"
FPV-дрон на оптоволокне "Князь Вандал Новгородский".
Источник изображения: © ТАСС

Организаторы назвали основным вектором мероприятия "Работу над ошибками"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 июля. /ТАСС/. Слет операторов боевых беспилотных систем "Дронница 2025" пройдет в Великом Новгороде 6-7 сентября. Об этом сообщили организаторы в своем Telegram-канале.

"Мы снова организуем главное мероприятия военного беспилотия! IV слет операторов боевых беспилотных систем "Дронница 2025" пройдет в Великом Новгороде 6-7 сентября. Основным вектором станет "Работа над ошибками", - отмечается в сообщении.

"Дронница-2022" была посвящена обучению операторов. Темами "Дронницы-2023" стали перспективные организационные формы для боевых беспилотных систем и выставка достижений народного ВПК. На "Дроннице-2024" обсуждались вопросы организации взаимодействия между разработчиками и производителями беспилотных систем и заказчиками в лице государственных и негосударственных структур

"Отечественное дроноводство за четыре года СВО прошло огромный путь и добилось впечатляющих результатов. Это признают даже наши враги. Настало время системно разобраться: в чем мы ошибаемся, чего нам категорически не хватает, что мешает достичь технологического преобладания над врагом и перелома в военном противостоянии", - отметили организаторы.

В программе слета традиционно будут лекции, семинары и мастер-классы, выставка достижений отечественного дроностроения и средств борьбы с беспилотными системами, практическая часть на полигоне, где пройдут показательные испытания различной техники. В этом году посетить полигон смогут все участники мероприятия. 

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