Подготовка военных IT-специалистов будет вестись совместно с гражданской сферой

Министр обороны Андрей Белоусов отметил необходимость отработки системных форм взаимодействия с гражданской сферой

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Подготовка специалистов по современным востребованным специальностям, включая области IT и искусственного интеллекта, будет вестись во взаимодействии с гражданской сферой. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе экспертного совета по вопросам модернизации системы военного образования.

"Глава российского военного ведомства отметил необходимость отработки системных форм взаимодействия с гражданской сферой, в рамках которого в интересах Минобороны России будут готовиться специалисты по современным востребованным специальностям, в том числе в области IT и искусственного интеллекта", - сообщили в военном ведомстве.