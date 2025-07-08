"Pax Americana отступает — настало время строить Pax Europea": речь Андрюса Кубилюса на форуме Conversations Tocqueville (Le Figaro, Франция)

Еврокомиссар Кубилюс: пора готовиться к уходу США из Европы и к войне с Россией

Военный комиссар ЕС Кубилюс призвал Европу активно вооружаться для будущего противостояния с Россией, пишет Le Figaro. В своей речи, выдержки из которой приводит издание, экс-премьер Литвы делится мечтами о распаде Российской Федерации. Самое ценное в выступлении литовца в том, что он откровенно выдает то, о чем другие европейские политики тайно мечтают.

Бывший премьер-министр Литвы, отвечающий за сложную задачу координации строительства автономной обороны Европы, стал одним из почетных гостей на форуме Conversations Tocqueville, посвященном теме "Европейское время между революцией MAGA и российским ревизионизмом". Приводим основные тезисы его выступления.

Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс занимал пост премьер-министра Литвы с 2008 по 2012 год.

Вы предложили мне высказаться на тему "Европейское время между революцией MAGA и российским ревизионизмом". Как комиссар по вопросам обороны, а также как гражданин Европы и Литвы, я считаю этот вопрос крайне важным. (…)

Говоря о демократии в Америке, я начну с Алексиса де Токвиля. С самого момента восстановления независимости Литвы и нашего возвращения к демократии в 1990-х годах я часто цитировал его знаменитые слова из труда "Демократия в Америке": "В демократических странах умение создавать объединения – первооснова общественной жизни; прогресс всех остальных ее сторон зависит от прогресса в этой области". Искусство создания объединений, по Токвилю, фундаментально для правильного функционирования демократии. Для нас, литовцев, было очевидно, что советский режим уничтожил это искусство ассоциации, и наша новая демократия оказалась хрупкой, без прочного фундамента. Восстановить это "умение создавать объединения" правительственным указом невозможно. В 2000 году Eurobarometer опубликовал показательные данные опроса. На вопрос "Участвуете ли вы в каких-либо ассоциациях?" 90% шведов ответили "да", тогда как 90% литовцев – "нет". С тех пор цифры изменились, но незначительно! Когда движение MAGA (Make America Great Again, политический лозунг и американское политическое движение, возникшее во время президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году, – прим. ИноСМИ) начало набирать силу в США, я обнаружил научные доказательства, что этот рост связан с упадком "искусства ассоциации" в современной американской демократии (…)

Знаменитый американский политолог Роберт Патнэм в своем революционном труде "Боулинг в одиночку" (2000), опираясь на многочисленные данные, в частности на факт, что все больше американцев играют в боулинг в одиночку, показал, как американцы постепенно утрачивают связи с семьей, друзьями, соседями и демократическими институтами. Америка становится все более индивидуалистичной. В 2012 году Чарльз Мюррей в своей известной книге "Распадаясь на части: состояние белой Америки" также продемонстрировал, как категория "разгневанных избирателей" становится все более влиятельной в американских выборах. Избиратели с низкими доходами теряют традиционные ценности семьи и общины. Они утрачивают традиционную веру в "американскую мечту" – идею о том, что их дети будут жить лучше, чем они, и многие из них становятся сторонниками движения MAGA. Эти тенденции естественны для развития постиндустриальных обществ. Движение MAGA — это не феномен, связанный исключительно с личностью президента Трампа. Оно является структурным следствием более масштабных процессов. Аналогичные явления развиваются и в Европе, где европейцы становятся все более индивидуалистичными и все меньше верят в "европейскую мечту". Лозунги типа "Вернем величие Франции" или "Сделаем Венгрию снова великой" находят больший отклик, чем призывы к "возрождению величия Европы". Помня об этом, не будем забывать знаменитые слова Рональда Рейгана: "Свобода никогда не находится дальше, чем в одном поколении от исчезновения. За нее нужно бороться..."

В области безопасности и обороны Европа сегодня находится в эпицентре шторма. Во-первых, потому что Путин не желает мира. Во-вторых, потому что его агрессивность будет только нарастать. В-третьих, существует угроза ракетного ответного удара со стороны Ирана, при том, что система противоракетной обороны ЕС практически отсутствует. В-четвертых, предстоящий стратегический разворот США в Индо-Тихоокеанский регион может стать новой реальностью, хотя это и не означает их выхода из НАТО. В-пятых, наша оборонная готовность недостаточна — сейчас мы располагаем лишь половиной необходимых возможностей, требуемых новыми стандартами альянса.

Урсула фон дер Ляйен дала четкий ответ на вопрос "что делать" в своем недавнем заявлении в Ахене. Она обозначила две стратегические приоритетные задачи для "часа Европы": независимая Европа и Pax Europea. Председатель Еврокомиссии считает, что мы не можем позволить радикальным изменениям, в частности постепенному исчезновению Pax Americana в Европе, дестабилизировать нас. Если мы хотим мира в Европе, мы должны быть готовы к независимости. Pax Europea — это наша стратегическая ответственность, а не ответственность США. Но для достижения независимости мы должны срочно обеспечить материальную готовность к обороне в соответствии с планами НАТО по обороне и целевыми показателями возможностей. Материальная готовность предполагает резкое увеличение производства и закупки новых вооружений на европейском континенте. Для этого нам необходимо увеличить европейские финансовые ресурсы. Мы уже многое делаем в области материальной оборонной готовности. Скорость и масштаб принимаемых решений впечатляют... Однако необходимо говорить о замене американских возможностей. Вместо того чтобы жаловаться на возможное предательство со стороны американцев, мы должны немедленно начать подготовку к замещению американских оборонных ресурсов на европейском континенте. С политической точки зрения единственный способ сохранить хорошие отношения с нашими трансатлантическими партнерами – это представить им четкий план по "подготовке европейской обороны", а затем обсудить с ними, сколько времени нам потребуется для его реализации. По оценкам экспертов, это будет стоить нам около 1 трлн евро в течение следующих 25 лет.

Создание европейской оборонной системы потребует значительных затрат, однако цена бездействия окажется неизмеримо выше. Мы должны также осознавать, что реализация стратегии Pax Europea требует от нас не только материальной независимости в оборонной сфере, но и самостоятельности политического мышления... чтобы взять на себя ответственность за геополитическое будущее Европы, которое сегодня решается на украинской земле.

Я хотел бы особо подчеркнуть экзистенциальную важность "битвы за Украину". (...) Нам необходимо коренным образом изменить наш подход к вопросу мира на Украине. До сих пор мы просто "ждали, когда мир наступит". Сначала мы надеялись, что Украина сможет одержать победу (в 2022–2023 годах). Затем ожидали, что Байден, а потом Трамп каким-то чудом убедят Путина согласиться на мир. Мы ждем до сих пор! Все эти надежды рухнули. Такой подход не работает. Мир не наступит, если мы будем просто ждать. Нам необходима собственная стратегия "установления мира" на Украине. Справедливый мир на Украине может быть достигнут только через укрепление Украины.

Мир через силу

Согласно последним договоренностям НАТО, мы будем ежегодно постепенно увеличивать наши оборонные расходы до 5% ВВП (из них 3,5% – на реальные оборонные нужды). Это важное и позитивное решение. Однако сегодня мы выделяем Украине менее 0,1% ВВП на оборонную помощь. Аналогичная ситуация и с американской поддержкой. В этих цифрах и нашей военной логике есть явный дисбаланс, особенно учитывая, что будущее Европы сегодня решается на украинских фронтах. Проблема кроется не только в военной, но и в политической близорукости. Особо отмечу, что новые SAFE-кредиты в рамках программы "Перевооружить Европу" открывают возможность для существенной поддержки Украины. Это может стать переломным моментом. Вопрос в том, воспользуемся ли мы этой возможностью?

"Белая книга" по вопросам будущего европейской обороны гласит: "Во второй половине нынешнего десятилетия и далее начнет формироваться новый международный порядок". Мы должны осознавать, что в случае российской агрессии в день "Д" мы столкнемся с мощной, закаленной российской армией, способной использовать против нас миллионы смертоносных дронов – значительно более сильной, чем в 2022 году. Мы также должны признать, что ни одна армия НАТО не обладает сопоставимым боевым опытом. При этом США все больше сосредотачиваются на Индо-Тихоокеанском регионе. Готовы ли мы противостоять новой российской атаке в таких условиях? У меня нет четкого ответа. Именно поэтому, чтобы обеспечить нашу защиту, крайне важно как можно скорее "разработать архитектуру европейской безопасности", как сказано в поручении, которое я получил от председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в начале своего мандата. Наша стратегическая цель – объединить все усилия по укреплению обороны в рамках "подлинного Европейского оборонного союза". Это политический и институциональный аспект нашей обороноспособности, который позволит привлечь совершенно новые ресурсы. При планировании новой архитектуры безопасности мы должны учитывать, что кроме России только Украина имеет боеспособную армию и может использовать миллионы дронов для защиты своей территории и всей Европы. Поэтому европейская оборонная архитектура с участием Украины, Великобритании и Норвегии – единственный способ подготовиться к постоянной российской угрозе и возможному уходу США. (…)

Российский вопрос

Что делать с Россией? До сих пор мы в основном перекладывали эту задачу на американцев: время от времени они объявляли Россию "новой осью зла" или предлагали "перезагрузить" отношения. Мы обычно следовали их примеру. В результате мы получили все более агрессивную Россию. Новые обещания президента Трампа наладить хорошие отношения с Путиным в случае, если тот согласится на мир, вписываются в эту же логику, вызывая значительную путаницу. Чтобы построить наш независимый Pax Europea, какую стратегию нам следует выработать в отношении России? Как избавиться от постоянной угрозы со стороны постимперской, агрессивной и авторитарной России? Очевидно, что одних материальных санкций недостаточно. <…>

Как выразился Майкл Киммидж, ныне директор Института Кеннана, в своей статье для The New York Times: "Европа может жить без России, как и США... Но для России потеря Запада – это болезненный удар, последствия которого придется исправлять поколениями. Это выбор Путина, и в этом – трагедия России."

История человечества изобилует примерами великих наций и цивилизаций, которые не смогли переломить тенденцию к упадку и исчезли с исторической сцены. Исторические корни нынешней российской трагедии очевидны: победив нацистский фашизм во Второй мировой войне вместе с другими народами, Россия позже без боя проиграла войну смеси ностальгического империализма и авторитарного большевизма. Нельзя забывать, что Россия остается последней империей европейского континента, чей распад начался лишь в 1990-х. Сегодня в России проявляются все классические постимперские синдромы: ностальгия по былому имперскому величию; зависть к более успешным соседям из "лагеря союзников"; использование этих настроений режимом для мобилизации народной поддержки. В XXI веке все европейские страны стремятся к добрососедским отношениям, включая отношения с Россией. Для балтийских государств это особенно важно – всякий раз при ухудшении отношений с Россией мы страдали от оккупаций, депортаций в Сибирь, уничтожения десятков тысяч наших "лесных братьев" – участников военного сопротивления (в годы немецкой оккупации активно сотрудничали с нацистскими властями, после освобождения развернули массовый террор против литовцев – сторонников советской власти, – прим. ИноСМИ). (...) Но добрососедство возможно лишь при одном условии: способна ли Россия стать нормальной страной? Нормализация означает прежде всего отказ от агрессии. Российскому народу нужно ясно показать два альтернативных пути: упадок с международной изоляцией и имперской агрессией при авторитарном большевизме, либо путь нормализации – без агрессии и автократии, с восстановлением международных отношений, включая отношения с ЕС. (...) Для этого ЕС необходимо разработать долгосрочную стратегию помощи русскому народу в превращении в нормального и неагрессивного соседа Европейского союза... Наша поддержка успеха Украины является важнейшим стратегическим инструментом этой политики в отношении России. <…>

Наши страхи и цена украинской крови

Главный вопрос: почему у нас до сих пор нет четкой стратегии в отношении России? Почему наша поддержка Украины остается столь вялой? Ответ прост: большинство из нас не верит, что Россия способна измениться. <…> Мы боимся. Боимся неизвестности. Но украинцы платят кровью за наши страхи. Пока что Европе повезло: украинцы уже ничего не боятся. Однако это везение не вечно – украинцы не могут вечно обеспечивать нам "дивиденды мира" своей кровью. Пришло время преодолеть наши страхи. Поверить, что мы способны построить общую Pax Europaea, не оглядываясь на постоянную угрозу со стороны агрессивной России.

В завершение, говоря о "европейском моменте" в сфере безопасности и обороны, мы должны помнить положение статьи 42, параграфа 2 Договора о Европейском союзе: "Общая политика безопасности и обороны включает в себя поэтапную выработку общей оборонной политики Союза. Она приводит к созданию общей системы обороны, если Европейский совет, принимающий решения единогласно, примет соответствующее решение". Договор не просто предусматривает возможность создания общей системы обороны Союза – он возлагает на государства-члены ЕС обязанность работать в этом направлении. Что означает "общая оборона"? Это означает, что у нас должны быть общие цели и общие средства для защиты всей Европы, а не просто индивидуальные или двусторонние соглашения. Посмотрим правде в глаза и примем на себя обязательства по Договору. И вспомним исторические корни Союза, созданного ради мира на европейском континенте. Параллельно с интеграцией угольной и сталелитейной промышленности предпринималась попытка создать Европейское оборонительное сообщество, которая не увенчалась успехом. (...) Пришло время исправить эту историческую ошибку. Европейский союз в области обороны, а не Европейское оборонительное сообщество, – вот путь вперед. И здесь я вижу самый важный вопрос. Подобно вопросу Киссинджера: "Какой у Европы номер телефона?", мы должны спросить: кто поведет Европу к Pax Europea? Настало время для Урсулы фон дер Ляйен, Фридриха Мерца, Эммануэля Макрона, Кира Стармера, Джорджи Мелони и Дональда Туска проявить подлинное коллективное лидерство.