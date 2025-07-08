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Военное обозрение

В Китае замечена бюджетная альтернатива российскому танку Т-90М

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Т-90М

Загадочный танк, замеченный на улицах Баотоу во Внутренней Монголии, вызвал бурное обсуждение в сети и породил множество домыслов о его происхождении и предназначении.

Кадры с танком и другой бронетехникой озадачил многих пользователей, которые сначала решили, что это российский танк, отправленный в КНР. Однако выяснилось, что это сильно модифицированный Т-72, платформа советской разработки, модернизированная китайским оборонным гигантом Norinco.

Источник изображения: topwar.ru

Ключевые особенности шасси подтверждают, что танк создан на базе Т-72, но его башня полностью отличается от всех известных российских вариантов модернизации. Она выполнена в характерном для Китая стиле, включая блоки ДЗ FY-2, установленные на башне (видимо, от Type 96B), и дистанционно управляемую боевую станцию, аналогичную той, что размещена на экспортном ОБТ VT-4 от Norinco. На крыше, возможно, установлен тепловизионный прицел командира.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается в издании Defence Blog, пакет модернизации был разработан для экспортных заказчиков в Африке и Азии, которые ищут экономичную альтернативу новым танкам. Сообщается, что эта версия предназначена для клиентов, которым требуется повышенная защита и огневая мощь, но у которых нет средств на совершенно новые платформы:

Это бюджетная альтернатива российскому Т-90М, предназначенная для стран с ограниченными расходами на оборону. Китай нацелен на рынки, где Москва уже давно основательно закрепилась.
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Монголия
Россия
Продукция
Т-72
Т-90 "Владимир"
Компании
Norinco
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