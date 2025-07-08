«Европе пора перейти к позиции наказания»: в западной прессе сравнили производство баллистических ракет в России и перехватчиков в ЕС

Источник изображения: topwar.ru

ОТРК «Искандер»

Европа концентрируется на создании противоракетного щита, закупая многочисленные ЗРК, однако ударные возможности России в состоянии его преодолеть благодаря огромной массе средств поражения.

Об этом указывается в издании Missile Matters. Как отмечается, в настоящее время Россия производит два типа конвенциональных баллистических ракет – малой дальности 9М723, запускаемые с наземного комплекса «Искандер-М», и средней дальности Х-47М2 «Кинжал» воздушного базирования. По последним данным ГУР Украины, ежегодно изготавливается от 840 до 1020 ракет этих типов, что на 15-40% выше прежних оценок, дававшихся в декабре 2024 года.

Как поясняет автор, эти цифры не могут быть независимо проверены, однако наблюдаемое расширение производственных мощностей по выпуску ракет в РФ и увеличение случаев применения баллистических ракет придают статистике ГУР определённую достоверность.

Указывается, что в то же время реакция европейских государств сосредоточена почти исключительно на противоракетной обороне. С февраля 2022 года размещались заказы на комплексы ПРО и ракеты-перехватчики. Две наиболее часто закупаемые системы – американская MIM-104 Patriot (ЗУР PAC-3 MSE и PAC-2 GEM-T) и франко-итальянская SAMP/T (ЗУР Aster).

Однако западное производство перехватчиков не в состоянии идти в ногу с российским производством баллистических ракет ни сейчас, ни в обозримом будущем

- отмечается в прессе.

Источник изображения: topwar.ru

По итогам анализа производства перехватчиков (в США, ЕС и Японии) автор приходит к выводу, что Европа при отстреле двух ЗУР на цель будет в состоянии перехватить в 2025 году приблизительно от 235 до 299 баллистических ракет малой и средней дальности. Это резко контрастирует с 840-1020 баллистическими ракетами 9М723 и Х-47М2 «Кинжал», которые Россия в настоящее время производит ежегодно.

Математика просто не сходится. Даже предполагая расход 1 ЗУР на цель, Европа всё равно не дотянет до самой низкой оценки российского производства

- пишет автор.

Как указывается, при этом данные расчёты не учитывают значительные производственные мощности России по выпуску крылатых ракет и беспилотников большой дальности, которые ещё больше усложнят жизнь ПРО.

Европа не сможет полностью нейтрализовать арсенал баллистических ракет России. Это означает, что пора срочно пересмотреть свою ракетную стратегию и перейти от позиции «отрицания» к позиции «наказания»: нужно сдерживать РФ, угрожая неприемлемыми издержками

- приходит после сравнения к выводу автор.

Как он считает, необходимо создать надёжный потенциал контрудара, способного быстро и адекватно реагировать в случае атаки Москвы на европейские цели, в том числе подвергая опасности критически важную российскую инфраструктуру и экономические активы.