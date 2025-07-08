«Европе пора перейти к позиции наказания»: в западной прессе сравнили производство баллистических ракет в России и перехватчиков в ЕС

Источник изображения: topwar.ru
ОТРК «Искандер»
Европа концентрируется на создании противоракетного щита, закупая многочисленные ЗРК, однако ударные возможности России в состоянии его преодолеть благодаря огромной массе средств поражения.
Об этом указывается в издании Missile Matters. Как отмечается, в настоящее время Россия производит два типа конвенциональных баллистических ракет – малой дальности 9М723, запускаемые с наземного комплекса «Искандер-М», и средней дальности Х-47М2 «Кинжал» воздушного базирования. По последним данным ГУР Украины, ежегодно изготавливается от 840 до 1020 ракет этих типов, что на 15-40% выше прежних оценок, дававшихся в декабре 2024 года.
Как поясняет автор, эти цифры не могут быть независимо проверены, однако наблюдаемое расширение производственных мощностей по выпуску ракет в РФ и увеличение случаев применения баллистических ракет придают статистике ГУР определённую достоверность.
Указывается, что в то же время реакция европейских государств сосредоточена почти исключительно на противоракетной обороне. С февраля 2022 года размещались заказы на комплексы ПРО и ракеты-перехватчики. Две наиболее часто закупаемые системы – американская MIM-104 Patriot (ЗУР PAC-3 MSE и PAC-2 GEM-T) и франко-итальянская SAMP/T (ЗУР Aster).
- отмечается в прессе.
Источник изображения: topwar.ru
По итогам анализа производства перехватчиков (в США, ЕС и Японии) автор приходит к выводу, что Европа при отстреле двух ЗУР на цель будет в состоянии перехватить в 2025 году приблизительно от 235 до 299 баллистических ракет малой и средней дальности. Это резко контрастирует с 840-1020 баллистическими ракетами 9М723 и Х-47М2 «Кинжал», которые Россия в настоящее время производит ежегодно.
- пишет автор.
Как указывается, при этом данные расчёты не учитывают значительные производственные мощности России по выпуску крылатых ракет и беспилотников большой дальности, которые ещё больше усложнят жизнь ПРО.
- приходит после сравнения к выводу автор.
Как он считает, необходимо создать надёжный потенциал контрудара, способного быстро и адекватно реагировать в случае атаки Москвы на европейские цели, в том числе подвергая опасности критически важную российскую инфраструктуру и экономические активы.