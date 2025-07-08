Индонезия планирует приобрести дополнительно 24 истребителя "Рафаль" – La Tribune

ЦАМТО, 7 июля. Согласно источникам французского издания La Tribune, Индонезия планирует приобрести дополнительно до 24 истребителей "Рафаль" производства Dassault Aviation в дополнение к 42 самолетам этого типа, закупленным ранее.

Ожидается, что контракт может быть подписан в рамках визита в Париж президента Индонезии Прабово Субианто, почетного гостя Франции на праздновании Дня взятия Бастилии (14 июля). Как отмечается, около 450 индонезийских военнослужащих пройдут в парадном строю по Елисейским полям в Париже.

Среди других контрактов, которые могут быть подписаны 14 июля или вступить в силу, отмечаются договоренности по закупке двух подводных лодок "Скорпен" компании Naval Group, а также до 36 дополнительных самоходных артиллерийских установок CAESAR компании KNDS France.

Как уже сообщал ЦАМТО, базовое соглашение по поставке 42 новых многоцелевых истребителей "Рафаль F3R" (30 одноместных и 12 двухместных) МО Индонезии подписало с французской Dassault Aviation в феврале 2022 года. Общая стоимость сделки составляет 8,1 млрд. долл. Одновременно был размещен твердый заказ на первые шесть самолетов. Их поставка была оплачена в сентябре 2022 года. В августе 2023 года Dassault Aviation объявила о вступлении в силу соглашения по поставке второй партии из 18 истребителей "Рафаль". В январе 2024 года вступило в силу соглашение на поставку оставшихся 18 самолетов.

Президенты Индонезии и Франции Прабово Субианто и Эммануэль Макрон 28 мая 2025 года приняли участие в подписании двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере обороны. Документ подписали министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин и министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню. Церемония состоялось в ходе государственного визита президента Франции Э.Макрона в Индонезию.

В тот же день стороны подписали серию соглашений о намерениях (LoI), предусматривающих возможность приобретения для ВС Индонезии дополнительных систем вооружения французского производства, включая истребители "Рафаль" компании Dassault Aviation, неатомные подводные лодки класса "Скорпен" разработки Naval Group, 155-мм самоходные гаубицы CAESAR и легкие фрегаты.

Подписанные документы свидетельствуют о намерении властей Индонезии расширить военное и военно-техническое сотрудничество с Францией.

Согласно информации, доступной на момент подписания двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере обороны (28 мая), новое письмо о намерениях может включать поставку до 12 дополнительных самолетов "Рафаль". Если оно вступит в силу, общий заказ на поставку "Рафаль" ВВС Индонезии возрастет до 54 ед., которые должны стать основой истребительного парка ВВС страны, дополняя около 32 F-16 и 16 Су-27/30. Как ожидается, первые шесть "Рафалей" прибудут в Индонезию в начале 2026 года.

Что касается соглашения о намерениях по строительству дополнительных подводных лодок, то заключенное в апреле 2024 года МО Индонезии соглашение предусматривает строительство Naval Group в сотрудничестве с индонезийской PT PAL двух дизель-электрических подлодок класса "Улучшенная Скорпен" (Scorpene Evolved), оснащенных литий-ионными батареями.

Индонезия также подписала соглашение о намерении приобрести новые легкие фрегаты. Официальные данные о типе и количестве кораблей не публикуются, но местные СМИ сообщали о фрегатах класса FDI или кораблях класса "Лафайет" из состава ВМС Франции.

Для усиления артиллерии СВ Индонезии могут быть приобретены дополнительные 155-мм самоходные гаубицы CAESAR и боеприпасы для них. В настоящее время на вооружении ВС Индонезии имеется 55 установок данного типа, поставленных в рамках контрактов, подписанных в 2012 и 2017 годах.