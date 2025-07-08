Оружие по клику: фронтовые подразделения ВСУ тестируют онлайн-платформу для поставок матчасти

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ВСУ начали тестирование новой системы закупок DOT-Chain Defense. Это цифровая платформа, которая призвана упростить и ускорить процесс поставок матчасти для фронтовых подразделений. В пилотном проекте участвуют 10 бригад.

Имеющие доступ пользователи в специальной онлайн-платформе могут выбирать необходимое из десятков видов вооружения и оборудования: FPV-дроны, наземные беспилотники, средства РЭБ, разведывательное оборудование и прочее. Подразделениям не нужно писать длинные заявки или ждать неделями одобрения – они могут размещать запросы напрямую, используя выделенные им средства виртуальных коммуникаций. Процедура занимает несколько кликов.

Вся логистика, подписание контрактов, финансовое сопровождение и поставки осуществляются управлением оборонных закупок и командой DOT, но именно подразделение решает, что ему необходимо.

Пилотный проект был запущен на днях, получив финансирование в размере 1 млрд грн. ($24 млн). Платформа будет работать по принципу коммерческой торговой площадки: каждый товар содержит описание, фотографии, технические характеристики, сроки отгрузки и оценку качества поставщика.

Как ожидается, система должна сократить время выполнения запросов с месяцев до недель, а в перспективе и до нескольких дней.

DOT Chain Defense была создана как расширение более ранней системы DOT Chain, которая с 2023 года автоматизировала «небоевые закупки», такие как обмундирование, продовольственные пайки и средства индивидуальной защиты. Как утверждается, её использование позволило сократить расходы на закупки до 25% и ускорила их выполнение в 4 раза.