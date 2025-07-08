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Военное обозрение

Французская армия показала 3D-печать при строительстве фортификаций

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Источник изображения: topwar.ru

Армии мира уделяют особое внимание 3D-печати в первую очередь из-за логистических возможностей, которые эта технология предоставляет для поддержания в рабочем состоянии техники и оборудования. Например, с её помощью можно изготавливать в полевых условиях необходимые запчасти или малогабаритные изделия, в частности, дроны, либо выпускать детали, которые больше не производятся промышленниками.

Однако Франция нашла и другое применение этой технологии. Командование сухопутных войск заключило партнёрское соглашение с компанией Constructions-3D для проведения тактической оценки 3D-печати при строительстве бетонных сооружений. В ходе испытаний применялся 3D-принтер типа MaxiPrinter.

Источник изображения: topwar.ru

Эта машина массой 2,7 тонны развёртывается менее чем за 15 минут. Благодаря складывающемуся мобильному шасси она может без затруднений перемещаться по строительной площадке и быстро начинать работы на новом участке.

В качестве материала используется бетон Termix 3D. Во время проведения инженерного фестиваля 22 июня компания с помощью этой техники и при поддержке 19-го инженерного полка построила ДОТ времён Второй мировой войны, прочие фортификации и сооружения – всего 15 объектов. Соответствующее видео показано в сети.

Источник изображения: topwar.ru

Тем не менее, их ещё предстоит проверить на прочность. Кроме того, этим летом будут проведены баллистические испытания, чтобы протестировать их устойчивость к воздействию малых калибров

- пояснили в армии.

Как указывается на сайте компании, Termix 3D в сложенном виде имеет высоту менее 200 см и ширину 86 см, максимальная длина для ведения печати 12,5 м, скорость печати 250 мм/с.

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Страны
Франция
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