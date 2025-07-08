МНО Литвы получило дополнительные ПЗРК "Гром"

ЦАМТО, 7 июля. Министерство национальной обороны Литвы сообщило о продолжении реализации обязательств по проведению модернизации вооруженных сил для усиления противовоздушной обороны.

Так арсеналы ВС Литвы недавно были пополнены переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) "Гром" производства польской компании Mesko S.A. Поставка на сумму 28 млн. евро выполнена в рамках контракта, заключенного в 2023 году.

Как сообщал ЦАМТО, первый контракт на поставку ПЗРК "Гром" МНО Литвы заключило с польской компанией ZM Mesko в сентябре 2014 года. Стоимость соглашения составила 34 млн. евро. Первые комплексы были переданы заказчику в том же году.

В мае 2023 года министры национальной обороны Литвы и Польши Арвидас Анушаускас и Мариуш Блащак достигли договоренности об усилении двустороннего оборонного сотрудничества и приобретении дополнительных ракет для ПЗРК "Гром" на сумму более 20 млн. евро.

ПЗРК "Гром" производится на польском предприятии ZM Mesko с 1995 года. Масса комплекса – 18,5 кг, масса ракеты – 10,5 кг, масса боевой части ЗУР – 1,27 кг. Дальность поражения целей ракетой с тепловизионной ГСН – от 400 м до 5,5 км, высота поражения – от 10 м до 3500 м, скорость ракеты – 650 м/с, вероятность поражения цели одной ракетой – 60 проц.