В эксплуатацию приняли космическую систему зондирования Земли "Кондор-ФКА"

Как уточнили в Роскосмосе, аппараты следят за Арктикой и Северным морским путем, а также создают подробные карты рельефа местности

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Космическая система радиолокационных спутников дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА" принята в эксплуатацию. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Космическая система "Кондор-ФКА" принята в эксплуатацию. Это два спутника, которые могут круглосуточно наблюдать за Землей с точностью до 1 м", - говорится в сообщении госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, аппараты следят за Арктикой и Северным морским путем, а также создают подробные карты рельефа местности. Там отметили, что данные со спутников используются в сельском хозяйстве, метеорологии, а также в атомной энергетике и для нужд МЧС.

Кроме того в Роскосмосе добавили, что госкорпорация работает над созданием аппаратов "Кондор-ФКА" №3 и №4 для расширения системы.

"Кондор" - серия спутников дистанционного зондирования Земли, разработанная НПО машиностроения и предназначенная для картографирования поверхности Земли, экомониторинга и разведки природных ресурсов. Первые два спутника "Кондор" были запущены в 2013-2014 годах, а в 2023 году на орбиту был успешно выведен "Кондор-ФКА" № 1. Также сейчас ведется изготовление оборудования для еще двух спутников - третий такой аппарат планируется запустить в 2026 году. Масса одного "Кондора-ФКА" составляет 1 050 кг, срок активного существования - пять лет.

Радиолокационные "Кондоры-ФКА" могут наблюдать поверхность Земли в любое время суток и при любой погоде. Облака не являются помехой для таких аппаратов: они прекрасно "видят" сквозь них, в отличие от оптических спутников ДЗЗ. Например, могут составлять карты ледовой обстановки, в частности для прокладки маршрутов судов по Северному морскому пути в период полярной ночи.