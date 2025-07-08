Войти
Lenta.ru

БМД-4М в парадном «тюнинге» заметили в зоне СВО

519
0
+1
Кадр: Telegram-канал Военный Осведомитель
Кадр: Telegram-канал Военный Осведомитель.

БМД-4М с дополнительной защитой заметили в зоне СВО

Боевые машины десанта БМД-4М с заводскими комплектами дополнительной защиты заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На видео показана боевая работа БМД-4М, оснащенной дополнительной защитой корпуса и башни. Штатный «тюнинг», который представили на параде Победы, дополнили резиновыми экранами и решетчатыми конструкциями.

Защищенность базовой версии БМД-4М обеспечивает броня из алюминиевого сплава, которая выдерживает попадание пуль и осколков. БМД-4М предназначена для транспортировки десантников и повышения их огневой мощи. Машина вооружена орудием калибра 100 миллиметров, автоматической пушкой калибра 30 миллиметров и пулеметами.

БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ с дополнительной защитой впервые заметили на репетиции парада Победы в апреле. БМД получили бронированные экраны и конструкцию из металлической сетки для защиты башни.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
БМД-4
БТР-МДМ Ракушка-М
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.07 16:07
  • 9587
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.07 11:54
  • 0
Как изменится опыт игры в VR/AR-пространствах?
  • 08.07 11:40
  • 11
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 08.07 06:48
  • 1
Мантуров: российский ОПК проходит через вторую за 15 лет волну техперевооружения
  • 07.07 17:24
  • 0
Интеграция ИИ с биометрией
  • 07.07 14:48
  • 1
ISW: Россия массово закупит мотоциклы для наступательных операций
  • 06.07 19:52
  • 56
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 06.07 11:23
  • 17
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 06.07 11:18
  • 461
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 06.07 10:46
  • 6
Новая турецкая малогабаритная крылатая ракета Bayraktar Kemankeş
  • 06.07 10:39
  • 176
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 06.07 07:42
  • 5
Российскую лазерную систему ПВО применят против украинского «Лютого»
  • 06.07 02:19
  • 4
В добавление к "Интеллектуальные способности высших военных командиров"
  • 05.07 18:04
  • 4
Эксперт Кузякин: Украина использует маркетинг для вербовки граждан России
  • 05.07 14:23
  • 11
В США порассуждали о новой роли стареющих штурмовиков A-10