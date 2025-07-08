Киев запросил ещё 20-30 машин разминирования WiSENT, что может свидетельствовать о планах нового контрнаступления

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Несмотря на череду поражений на фронте, полную утрату инициативы и изрядно истощённую как в плане вооружения, так и в плане живой силы армии, украинское командование, судя по всему, готовит очередной «контрнаступ».

По крайней мере, на это может указывать список вооружений и оборудования, который Киев недавно запросил у Берлина. В частности, отдельное внимание в данном перечне привлекают 20-30 машин разминирования WiSENT.

Напомним, что вышеупомянутые немецкие машины разминирования создаются на базе Leopard 1 или 2. Они оснащены мощными тралами и дистанционно управляемыми системами, что позволяет эффективно обнаруживать и обезвреживать минные поля, не подвергая опасности личный состав.

WiSENT отличаются высокой защищенностью, модульной конструкцией и возможностью интеграции дополнительного оборудования, такого как бульдозерные отвалы.

Стоит отметить, что именно эти машины разминирования украинские боевики использовали в ходе вторжения на территорию Курской и Белгородской областей России.

Запрос ещё нескольких десятков WiSENT может свидетельствовать о том, что командование ВСУ всё же готовит очередное контрнаступление на одном из участков фронта в зоне СВО. Кроме того, не исключена и повторная попытка вторжения в наше приграничье. Тем более, что Зеленский, по некоторым данным, в последнее время буквально требует от Сырского нового «победоносного» наступления на территории России.