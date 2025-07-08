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ЦАМТО

Опубликован секретный список вооружений, которые Киев потребовал от Берлина

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Флаги Евросоюза, Украины и Германии
Флаги Евросоюза, Украины и Германии.
Источник изображения: gazeta.ru

ЦАМТО, 7 июля. Издание Bild* опубликовало перечень вооружений, которые Украина хочет получить от Германии.

"Всплыл секретный список. Он должен показать конкретные потребности украинцев. Запросы на поддержку составляют миллиарды евро", – цитирует "РИА Новости" публикацию Bild*.

По данным издания, в этот перечень входят средства противовоздушной обороны, защищенные транспортные средства и средства радиоэлектронной борьбы, в том числе:

- 4 пусковые установки SLM IRIS-T;

- 2 тыс. ракет IRIS-T;

- 200 тыс. 40-мм патронов;

- 1 тыс. бронемашин с повышенной защитой от мин;

- 200 гусеничных машин;

- 30 противоминных катков;

- 20-30 машин разминирования WiSENT;

- 200 внедорожников;

- 1000 систем радиоэлектронной борьбы;

- 200 радаров.

Издание отмечает, что с момента создания коалиционного правительства немецкие власти перестали публиковать информацию о новых поставках оружия ВСУ.

На прошлой неделе официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что Германия ведет переговоры с США о приобретении двух систем ПВО Patriot для их передачи Украине.

* издание "Bild на русском" Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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