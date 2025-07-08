Опубликован секретный список вооружений, которые Киев потребовал от Берлина

ЦАМТО, 7 июля. Издание Bild* опубликовало перечень вооружений, которые Украина хочет получить от Германии.
"Всплыл секретный список. Он должен показать конкретные потребности украинцев. Запросы на поддержку составляют миллиарды евро", – цитирует "РИА Новости" публикацию Bild*.
По данным издания, в этот перечень входят средства противовоздушной обороны, защищенные транспортные средства и средства радиоэлектронной борьбы, в том числе:
- 4 пусковые установки SLM IRIS-T;
- 2 тыс. ракет IRIS-T;
- 200 тыс. 40-мм патронов;
- 1 тыс. бронемашин с повышенной защитой от мин;
- 200 гусеничных машин;
- 30 противоминных катков;
- 20-30 машин разминирования WiSENT;
- 200 внедорожников;
- 1000 систем радиоэлектронной борьбы;
- 200 радаров.
Издание отмечает, что с момента создания коалиционного правительства немецкие власти перестали публиковать информацию о новых поставках оружия ВСУ.
На прошлой неделе официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что Германия ведет переговоры с США о приобретении двух систем ПВО Patriot для их передачи Украине.
* издание "Bild на русском" Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов